Havalimanı yolcusu için dava açıldı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Ulaştırma Bakanlığı genelgesi ile havalimanlarına kayıtlı olanların dışındaki taksilerin havalimanlarından yolcu almaları yasaklandı. İptali için yargıya gittik. Bu gerçeğe rağmen, uygulama İzmir'e mahsusmuş gibi gösterilerek Odamıza ve şahsıma yönelik kasıtlı algı operasyonu yürütülüyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, 17.12.2018 tarihli genelge ile tepki çeken uygulamaya imza attı. Havalimanlarına kayıtlı olanların dışındaki taksilerin havalimanlarından yolcu taşıması yasaklandı. Havalimanlarına yolcu götüren taksilerin boş dönmesini esas alan uygulama, 1002 TL para ve 15 gün trafikten men cezası ile karşı karşıya kalan taksici esnafı ile ticari araçlara binemeyen vatandaşı olumsuz etkiledi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, konuya ilişkin açıklama yaptı. Anık, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak genelgenin iptali için Danıştay'da dava açtıklarına işaret etti.

İtibar edilmesin

Anık, gerçeğin bu olmasına rağmen İzmir'de bazı kişilerin kasıtlı ve sistematik olarak hem İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hem de şahsına yönelik algı operasyonu yürüttüğünü dile getirdi. Celil Anık şunları söyledi: "Bu uygulama sadece İzmir'e yönelikmiş gibi gösterilip beni sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Sosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapılıyor, kamuoyu yanıltılıyor. Oysa söz konusu genelge Türkiye'nin tamamını kapsıyor ve sadece taksileri de içermiyor. Kayıtdışı taşıma yapan malum küresel firma başta olmak üzere yetkisi ve izni olmamasına rağmen havalimanlarından yolcu alan servis araçlarının engellenmesi hedefleniyor. Taksiler de bu kapsama alındığı için yargıya gittik, iptalini istedik. Buna rağmen bilgi kirliliği ile gerçekler saptırılıyor. Taksi müşterilerinden ve esnafımızdan kötü niyetli bu kişiler ile yorumlarına itibar edilmemesini bekliyoruz."