YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
0
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
0
İZMİR'DE DEPREM
İZMİR'DE DEPREM
0

Havra Sokağı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekânlarından Havra Sokağı'ndaki düzenleme çalışmaları tamamlandı. Altyapısı tamamen yenilenen sokaktaki esnafa, satış standı desteği sağlanırken dükkân tabelaları da değiştirildi. Oluşturulan üst örtü ise Havra Sokağı’na yeni bir estetik görünüm kazandırdı

16 Şubat 2021 Salı 11:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için başlattığı projenin bir parçası olan Havra Sokağı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Havra Sokağı’nın özgün atmosferini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede altyapı tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediyesi, 136 metrelik bölümde kanal ve yağmur suyu hatlarını ayırdığı bölgede yağmur suyu ızgaralarını da yeniledi.

Yeni tabela ve satış stantları

Havra Sokağı'ndaki geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda içme suyu şebekeleri, enerji, iletişim ve aydınlatma hatları da iyileştirildi. Her gün binlerce İzmirlinin alışveriş yaptığı ticari bölgenin bozulan zemini taş döşenerek düzeltildi. Sokaktaki üst örtü çalışmaları ise büyük ölçüde tamamlandı. Çehresi yenilenen Havra Sokağı esnafına yeni satış stantları verildi. Stantları kullanmaya başlayan esnafın işyeri tabelaları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.
Tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli ticari bölgelerinden Havra Sokağı yeni haliyle büyük beğeni topladı.

Etiketler; #havra sokağı #izmir #kemeraltı
Önceki Haber
Sosyal medya sayesinde milyoner oldu
Sonraki Haber
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
0
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
0
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
0
Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor
Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor
0
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
0
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.