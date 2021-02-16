Havra Sokağı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekânlarından Havra Sokağı'ndaki düzenleme çalışmaları tamamlandı. Altyapısı tamamen yenilenen sokaktaki esnafa, satış standı desteği sağlanırken dükkân tabelaları da değiştirildi. Oluşturulan üst örtü ise Havra Sokağı’na yeni bir estetik görünüm kazandırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için başlattığı projenin bir parçası olan Havra Sokağı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Havra Sokağı’nın özgün atmosferini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede altyapı tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediyesi, 136 metrelik bölümde kanal ve yağmur suyu hatlarını ayırdığı bölgede yağmur suyu ızgaralarını da yeniledi.

Yeni tabela ve satış stantları

Havra Sokağı'ndaki geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda içme suyu şebekeleri, enerji, iletişim ve aydınlatma hatları da iyileştirildi. Her gün binlerce İzmirlinin alışveriş yaptığı ticari bölgenin bozulan zemini taş döşenerek düzeltildi. Sokaktaki üst örtü çalışmaları ise büyük ölçüde tamamlandı. Çehresi yenilenen Havra Sokağı esnafına yeni satış stantları verildi. Stantları kullanmaya başlayan esnafın işyeri tabelaları da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli ticari bölgelerinden Havra Sokağı yeni haliyle büyük beğeni topladı.