Havra Sokağı’nda çalışma başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve hareketli yapısıyla kentin en önemli alışveriş mekanlarından Havra Sokağı'na yönelik kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmalar kapsamında öncelikle Havra Sokağı’nın altyapısı baştan sona yenilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için yürüttüğü projelerden birini daha hayata geçiriyor. Agora Kazı Alanı ile havra yapıları arasındaki en yakın bağlantı noktası olan aynı zamanda bölgenin en eski ve en önemli ticari akslarından biri olan Havra Sokağı’nda düzenleme çalışmaları başladı. Havra Sokağı’nın özgün atmosferini ortaya çıkarmak için yapılacak çalışmalar kapsamında öncelik alt yapıya verildi. İZSU Genel Müdürlüğü Havra Sokağı’nda bütünleşik olarak çalışan kanal altyapısını yenilemek için imalatlara başladı.

Hatlar yenilenecek

Anafartalar Caddesi’nden başlayan imalat çalışmaları Havra Sokağı’nın sonuna kadar devam edecek. 136 metrelik bölümde kanal ve yağmur suyu hatları ayrılarak yağışlarda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilecek. Ardından içme suyu şebekeleri, enerji, iletişim ve aydınlatma hatları yenilecek. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca Havra Sokağı’nda bozulan zemin Bergama graniti ve bazalt kullanılarak yenilenecek. Üst yapıya ilişkin çalışmalar da yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylelikle tarihi dokusu ve özgün yapısı ile kentin en önemli bölgelerinden biri daha ayağa kaldırılmış olacak. İmalat çalışmaları ticari faaliyetlerin sona erdiği 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sürdürülüyor.



