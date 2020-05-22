Havra Sokağındaki kalabalık korkuttu

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar son alışverişlerini yaptı. Kemeraltı Çarşısındaki meşhur Havra Sokağında, yine yoğunluk oluştu. Maske takmak zorunlu olmasına rağmen birçok kişinin bu kurala uymadığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Havra Sokağındaki kalabalık korkuttu
22 Mayıs 2020 Cuma 16:53

Arife ve Ramazan Bayramı günlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde birçok vatandaş, evlerindeki eksik olan gıda ve hijyen ürünlerini tamamlamak için alışveriş yaptı. Alışveriş için Kemeraltı Çarşısındaki meşhur Havra Sokağını tercih eden vatandaşların kalabalık görüntüsü dikkat çekti. Maske takmak zorunlu olmasına rağmen birçok kişinin bu kurala uymadıkları gözlenirken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

"Mecburiyetten çıkıyoruz"

Alışveriş için sokağa gelenlerden Azize Doğan, "Çok kalabalık, sosyal mesafe de yok. Ama yapacak bir şey yok, açıkçası biz de uymuyoruz bu kurala. Mecburiyetten çıkıyoruz, evdekiler yetmiyor. Her gün biraz biraz alışveriş yapıyoruz. Bugün kahvaltılık ve fasulye aldım ve daha da dolaşacağım. Benim maskem var ama maske takmayan çok gördüm çarşıda" dedi. Çarşıda manav işleten ve maske takmadığı gözlenen Kazım Esen, sürekli çalıştığı ve yorulduğu için bazen maske takmadığını belirterek, "Çarşının 3-4 gün kapalı olması, müşterileri buraya yönlendirdi. İşler şu anda açılmış durumda. Bayramın gelmesiyle beraber işlerimiz açıldı. Sokağa çıkma yasağı da olduğu için millet kendisini hazırlıyoruz" dedi.

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