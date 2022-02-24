Havuz İzmir’e Avrupa’dan Mimarlık Ödülü

Güneydoğu Avrupa ülkelerinde tasarımın birçok dalında verilen BigSEE Ödülleri 2022’nin kazananları belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova’da hayata geçirdiği Havuz İzmir Projesi mimarlık dalında ödüle layık görüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 2021 yılında hizmete aldığı Havuz İzmir Projesi ödüle layık görüldü. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde tasarımın birçok dalında farklı ölçek ve kategorilerde verilen South East Europe (BigSEE) Ödülleri 2022 kazananları belli oldu. 19 ülkeden yüzlerce projenin katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme sporunu teşvik etmek ve geliştirmek için16 milyon liralık yatırımla kente kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzunun tasarımı mimarlık alanında ödül kazandı.

Ödül kazanan projeler için Mayıs ayında Slovenya’da ödül töreni düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı Sahili Yaya Köprüsü de 2021 yılında BigSEE platformu tarafından kamusal alan kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Çevreci bina

Havuz İzmir, engelli dostu ve çevreci bir yapı olarak inşa edildi. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılan tesis geceleri özel bir görüntüye sahip oluyor. Binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanıldı. Çatısında yer alan güneş panelleri tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmını sağlıyor.

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Slovenya merkezli BigSEE Ödülleri, her yıl Büyük Mimarlık Festivali çerçevesinde veriliyor. Ödüller, 19 ülkeden oluşan Güneydoğu Avrupa bölgesinde mimari ve tasarım alanlarındaki başarıları takdir etmek amaçlı düzenleniyor. Ödüller mimari, iç tasarım, ürün tasarımı, moda tasarımı, turizm tasarımı ve ahşap tasarım kategorilerinde veriliyor.