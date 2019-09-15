Havuz keyfi, ameliyat masasında bitti

İzmir'de felsefe grubu öğretmeni Şeyda Bulut'un(33) yüzüne, havuzda yüzdüğü sırada kaydıraktan kayıp suya düşen bir kişinin ayağı çarptı. Burun ve sol göz tabanı kemiği kırılan 1 çocuk annesi Bulut'u ameliyat eden Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, "Bu kırık yüzünden göz küresi aşağıya düşer, çift görme gelişir, gözler asimetrik olur. Çökmeye karşı kırık kemiğe plak yerleştirerek önlem aldık" dedi.

Oğlu Mirza'yı (3,5) büyütmek için mesleğine ara veren Şeyda Bulut, arkadaşlarıyla birlikte geçen 5 Ağustos'ta tatil için Selçuk'taki bir otele gitti. Serinlemek için girdiği otelin havuzunda yüzerken, sol taraftan yüzüne gelen bir darbeyle şoka girdi. Burnu kanamaya, midesi bulanmaya başlayınca da beyin travmasından şüphelenildi. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'a tomografi çekildi, beyinle ilgili bir problem olmadığı anlaşıldı. Ancak yüzüne gelen darbeden dolayı sol gözünde sorun olduğunu hisseden Bulut, taburcu edildikten sonra eşi Levent Bulut'la birlikte İzmir Kent Hastanesi'ne geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Safiye Küçükgül tarafından muayene edilen gözde sorun bulunamadı.

Genç kadın, 2 gün sonra kapanan gözü açıldığında ise çift görmeye başladı. Tekrar doktoruna başvuran Bulut'a orbital MR çekildi. Bulut'un göz tabanında ve burnunda kırık oluştuğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu'na yönlendirilen Şeyda Bulut yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yüzüme gelen darbe bu kırığa, kırık da göz küresinin aşağıya düşerek, çift görmeme neden olmuş. Ameliyat önerildi. Karar vermek çok zordu. Üzerinden bir hafta geçince korktum, gözüm aşağıya kayıyordu. Hızlı karar vermem gerekiyordu. Hiç yoktan kendimi ameliyat masasında buldum. Havuz keyfim gerçekten çok tatsız bitti. Son bir ayım zehir oldu, çocuğumla ilgilenemedim. Herkesin yüzdüğü havuzlara açılan su kaydırakları konusunda herhangi bir önlem alınmamış olması, uyarı bulunmaması çok kötü. Bu olayı yaşadığımda müşteriler yardımıma koşarken, otel yönetiminin ilgisizliği beni daha da çok üzdü. Önlem almadıkları için kendilerinden şikayetçi oldum, inşallah bu gibi olayların yaşanmaması için gereği yapılır."

Kent Hastanesi Plastik ve Rekanstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gündeşlioğlu da yüzüne aldığı darbe sonucu Şeyda Bulut'un sol göz tabanı kemiğinin (blow-out kırığı) kırıldığını, çökmenin çift görmeye yol açtığını belirterek, "Sol göz taban kemiği kırığı eğer düzeltilmezse çökme daha da artar ve çift görme sorunu büyür, iki gözün simetrisi bozulur. Eğer göz kasları kırığın arasına girerse çift görme kalıcı olabilir. Bu travmanın arkasından hastamızda da hem çift görme hem de asimetri başlamıştı. Göz küresi, göz altındaki yağ dokuları aşağıya doğru kayarken, kemikte 1.8 santimetrekarelik defekt oluşmuş. Kırığın olduğu yere titanyum meş plak koyduk. Böylelikle çökme önlendi, görme düzeldi. Burun kemiğindeki kırık düzeltildi" dedi.



