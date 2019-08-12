Havuzlar bayramda da açık

Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılmasına rağmen kısa sürede büyük ilgi gören Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki Aqua Yaşam yüzme havuzları bu bayramda da ziyaretçilerini bekliyor.

Havuzlar bayramda da açık
12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:14

Bu yıl yapılan bir takım yeniliklerle daha cazip bir hale getirilen havuzlarda,  ayrıca ulaşımın da kolay olması vatandaşların tercih yapmasında önemli bir rol oynuyor. Sabah kahvaltısının yanı sıra öğlen de zengin menülerin yer aldığı tesisler,  bayram süresi boyunca saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

İki çocuk ücretsiz

Özellikle bayramda aşırı sıcakların hakim olacağı İzmir’de Aqua Yaşam yüzme havuzları yine İzmirlilerin gözde yerlerinden olacak. Yüzme havuzlarından sadece aileler yararlanabilirken, onların yanlarında getirdikleri ve 6 yaşına kadar olan iki çocuğa da ücretsiz olacak.

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