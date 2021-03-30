Hayat kurtaran köpekler eğitimde

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın terörden genel güvenliğe kadar birçok alanda kullandığı özel eğitimli köpekleri, görev dışında çeşitli engellerden oluşan kondisyon parkurunda düzenli eğitiliyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpekler, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki merkezde (JAKEM) 12 ila 20 hafta arasında eğitim görüyor. Başarılı olanlar sertifika verilerek, jandarma birliklerindeki görevlerine gönderiliyor. Narkotik, bomba arama, asayiş, arama kurtarma, mayın arama, iz takip ve kadavra aramada kullanılan köpekler, çeşitli parkurlarda verilen eğitimler ile göreve hazır tutuluyor.

Jandarmanın iz takip ve kadavra köpekleri, İzmir ve Elazığ depreminde çok sayıda vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Narkotik ve bomba arama köpekleri ise, denetim ve kontrollerde, uyuşturucu ya da patlayıcı ele geçirdi. Dağlık ve ormanlık alanda gezerken kaybolan birçok vatandaş ise jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu. Mayın köpekleri de patlayıcıları bularak birçok hayat kurtardı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Dursun Değirmenci, önemli görevlerde bulunan köpeklerin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:

"İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda da 2003 yılından itibaren köpekler aktif olarak kullanılmaya başlanılmış olup; bomba, mayın, kadavra ve uyuşturucu arama, iz takip, arama- kurtarma ve çok sayıda asayiş olaylarında olmak üzere 14 köpeğimiz bulunmaktadır. Özellikle bir yaşını bulmuş, duyu organlarını çok iyi kullanabilen yavru köpekler arasından seçilip, sorumlularıyla birlikte eğitim görmektedir. Ayrıca görev yerlerine beraber tayin olmaktadır. Köpeklerimizin yetenek ve kabiliyetleri her sene, jandarma köpek ve at eğitim merkezinden gelen uzman personel tarafından denetlenmek suretiyle yeteneklerini kaybedip, kaybetmedikleri test edilmektedir. Bu denetleme sonunda kabiliyet ve yeteneklerini yitiren köpeklerimiz ise branştan çıkarılmaktadır. Köpeklerimiz sadece İzmir'de değil, çevre illerde ve ihtiyaç halinde ülke genelinde kullanılmaktadır. Son olarak hepimizi üzüntüye boğan İzmir depreminde köpeklerimiz kullanılmış olup, kadavra köpeğimiz çok sayıda vatandaşımızın canlı olarak çıkarılmasında rol oynadığı gibi 11 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmasını sağlamıştır."