Hayatımızda 3 gün turizm fuarı var

Dünya turizminin yerel ve küresel profesyonelleri yarın başlayacak ve 3 gün sürecek 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda bir araya gelecek. Fuar kapsamında çok sayıda etkinlik ve heyetler arası görüşme yapılacak.

Yarın kapılarını dünyaya açacak olan Travel Turkey İzmir Fuarı; Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenecek. Bu yıl da sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanan Travel Turkey İzmir Fuarı, 7 Aralık Cumartesi gününe dek turizm buluşmasına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin çeşitli destinasyonları ile dünyanın farklı coğrafyalarını bir araya getirerek, turizm sektörüne katkı sağlamayı hedefleyen Fuar, bu yılda kıtalar arası buluşmayı üç gün boyunca dolu dolu yaşatacak. İkili görüşmelerle birlikte İzmir başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

İlk kez geliyorlar

Fuar bu yıl birçok ülkeyi ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor. Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Malta, Ruanda, Seyşeller bu ülkeler arasında. Fuar'da ayrıca ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Çin, Endonezya, Etiyopya, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kamerun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Libya, Lübnan, Malta, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Seyşeller, Srilanka, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ürdün, Yunanistan ve Türkiye yer alacak.

50'ye yakın il katılıyor

13. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak, ili dahil, yaklaşık 50'ye yakın il yer alacak. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, bu yıl ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Göbeklitepe replikaları

Fuarda uluslararası destinasyon tanıtımlarından yerel yönetim buluşmalarına; alternatif turizminden dijital dönüşüme kadar pek çok etkinlik yer alacak. Aynı anda üç farklı yerde kurulacak sahnelerde sabahtan akşama dek süren sunumlar sektörün uzmanlarını bir araya getirecek. Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları ve Halil Tuncer'in Turizm Fotoğrafları üç gün boyunca sergilenecek. Ayrıca, son iki yıldır fuara yeni bir soluk kazandıran "ttitech" - seyahat teknolojileri özel bölümü içerisinde bu sene ilk defa kurulacak olan Start Up Pavilyonu ile Türkiye'deki girişimcilik projelerinin geliştirilmesine fayda sağlanırken; TTI Adventure alanında ise macera turizmine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek. Ayrıca; havayolu şirketlerinin uçak bileti çekilişleri, Etiyopya ve Ruanda geleneksel etkinlikleri, kahve sunumları, dans gösterileri ile fuar renkli görüntülere sahne olacak.