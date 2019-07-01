Haydi kızlar voleybola

Bornova Belediyespor Voleybol Şubesi, spor okullarında kursiyerlere yaz tatillerini daha verimli şekilde geçirme imkanı sunuyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ , bu yıl 160 öğrencinin yararlandığı kursları ziyaret etti. Sporun önemine dikkat çeken Başkan İduğ, genç sporcularla maç da yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, faaliyetlerini kızlar kategorisinde sürdüren Bornova Belediyespor Voleybol Şubesi'nin yaz spor kurslarını katılan öğrencileri ziyaret etti. Çalışmalarını Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'ndeki salonda sürdüren kursiyerlerle bir araya gelen Başkan İduğ, bir süre sohbet edip, başarılar dilediği öğrencilerle voleybol da oynadı.

Başarılı branş

10 farklı branşta Yaz Spor Okulu açtıklarını hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, spor yapmanın önemine dikkat çekerek, "Özellikle kadın voleybolu da bizim için çok önemli. Kurslarımızdaki performansları ile yarışmacı takımlara seçilen sporcularamız, İzmir'de önemli başarılar, şampiyonluklar kazanıyor. İzmir'in voleybol için bir model kent olduğunu da düşünürsek, bu sporu daha da teşvik edici çalışmalar olması gerekiyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak açtığımız kurslar aracılığı ile kızlarımızı voleybol oynamaya davet ediyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları bünyesinde açtığı voleybol kursları 7-17 yaş arası 160 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.