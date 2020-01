Hayırseverden Urla'ya okul

"Eğitime yüzde 100 Destek Projesi' kapsamında gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi ve daha iyi ortamlarda eğitim alması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan hayırsever Mahmut Büyükkırcalı Urla'da dokuz derslikli bir ortaokul yaptırıyor.

İzmir Valiliği'nde imzalanan protokol ile Urla Çamlıçay Mahallesi 5229 Sokak Biçeralanı Mevkisinde dokuz derslikten oluşan ortaokul binasını eğitime kazandırılacak. İmzalanan protokolle yaptırılacak olan okula, hayırsever Mahmut Büyükkırcalı'nin ve merhum eşinin ismi olan "İkbal Mahmut Büyükkırcalı Ortaokulu" adı verilecek.

Eylülde bitecek

Eylül ayında eğitim öğretime başlaması planlanan okulda yaklaşık olarak 300 öğrenci eğitim alacak. Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Önder Can; "Eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Çamlıçay ve Zeytinalanı Mahallelerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. İlkokul ve Ortaokul aynı binada yer alıyordu. Bu şekilde fiziki şartlarda düzelmiş olacak. Öğrencilerimiz daha güzel bir eğitim almış olacak. Bu okulumuzu yapacak olan hayırsever Mahmut Büyükkırcalı'ya teşekkür ederiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılacak olan her türlü yatırımı destekleyeceğiz" dedi.