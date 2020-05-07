Hayırseverlikte  sanal dönem

İzmir'de 22 bin üyesi olan ve birçok iş insanının desteklediği 'Bir çocuk da sen giydir' projesiyle Türkiye'de yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapılmasını sağlayan Nuran Baştan, dünyanın mücadele ettiği koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan ailelere hayırseverlerin sanal market üzerinden yaptığı alışverişlerin ulaştırılmasını sağlıyor.

Bornova'daoturan Nuran Baştan, yaklaşık 4 yıl önce maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına giysi yardımı yapmaya karar verdi. Yakın çevresinden başlayarak bu fikrine destek toplamaya çalışan Baştan, sokak sokak dolaşıp esnafla ve iş insanlarıyla görüştü. Birçok kişiyi bireysel çabasıyla giysi yardımına ikna etmeyi başaran Baştan, daha sonra bu yardımını destekçileriyle birlikte 'Bir çocuk da sen giydir' isimle projeye dönüştürdü. Pek çok iş insanı tarafından fonlanan ve 22 bin üyesi bulunan proje ile Türkiye genelinde 78 ilde yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapıldı. Yardıma muhtaç çocukların kalbine dokunmayı başaran Baştan, şimdi ise tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan aile sayısının artmasıyla projesine ivme kazandırdı. İhtiyaç sahibi çocukların aileleriyle görüşerek eksikleri tespit eden Baştan, ardından hayırseverlerin online olarak yaptığı alışverişlerin ailelere iletilmesine destek oluyor.

Tek tek anlattım

Dört yıl önce öğretmen bir arkadaşının ihtiyaç sahibi öğrencileri olduğunu söylemesiyle harekete geçtiğini anlatan Baştan, "'Bir çocuk da sen giydir İzmir' grubunu kurdum ve gönüllülerimiz sayesinde şu ana kadar 70 bin öğrencimizin mutluluğuna örnek olduk. Sokak sokak gezdim ve gittiğim yerlerde projeyi tek tek anlattım. Projeyi anlatırken öncelikle 'Para istemiyorum' diyordum ve insanlar beni dinlemeye başlıyorlardı" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiklerini belirten Baştan, "İhtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ulaştık ve koordinasyonu sağlayıp bu ailelere erzak yardımı yapıyoruz. Koronavirüs salgının ortaya çıkmasından bu yana 300 aileye erzak yardımı yapıldı. " diye konuştu.

Kendileri teslim edebilirler

Birlik olmanın çok önemli olduğu bu dönemde yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Baştan, "Geceleri yastığa başımı rahat koyuyorum. 'Bugün 10 aileye, 20 aileye yardım ettim' diyorum. İçimdeki kıpırtı, enerji hiç bitmiyor. Vatandaşlarımız bizlere 'Bir çocuk da sen giydir' grubundan ulaşabilirler. Bu sayfalarda ihtiyaç sahibi ailelerin ad, soyadı, adres ve telefonlarını paylaşıyoruz. Bu ailelere yardımlarını kendileri de götürüp teslim edebilirler, bizim aracılığımızla da ulaştırabilirler" dedi.

