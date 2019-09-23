Haylaz Pati mama dağıtıyor

Çiğli Belediyesi, bu kez "Haylaz Pati" isimli müzikli çocuk oyununu mahallelerde sahnelemeye başladı. Tiyatro kültürünün gelişmesini sağlamak ve ilçede yaşayan vatandaşlara sosyalleşme imkanı sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen tiyatro etkinlikleri, tüm mahallelerde ara vermeden devam ediyor.

Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği, Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibinin sahnelediği 'Haylaz Pati' oyunu Yakakent Mahallesi'nde sahnelendi. Hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin anlatıldığı oyun, çocuklar başta olmak üzere ebeveynler tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi. Çocuklarının gece boyunca keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden ebeveynler, Çiğli Belediyesi'nin özellikle çocuklara yönelik düzenledikleri kültürel etkinliklerden ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Önceliğimiz Çocuklarımızın Gelişimi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçede yaşayan çocukları kültürel aktivelerle daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Gümrükçü, "Çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı yapmayı ve keyifli vakit geçirecekleri ortamlar yaratmayı öncelik kabul ediyoruz. Bu bağlamda mahallelerde ücretsiz olarak düzenlediğimiz etkinliklerle Çiğlili her çocuğumuzun kültürel etkinliklere katılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Birlikte yaşabiliriz

Eğlenceli geçen oyunun ardından hayvan severlere sokak hayvanlarına vermek üzere mama dağıtıldı. Başkan Gümrükçü; "Ortak yaşamın bir parçası olan patili dostlarımız ile birlikte bu şehirde yaşayabileceğimizin farkındalığını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla yaptığımız tiyatro etkinliğimiz ile çocuklarımıza ulaşıyoruz. Sokak hayvanlarımız için mama dağıttık. Adeta kapışıldı. Hayvan severler sayısının her geçen gün arttığını görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.