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Hayvan ambulansı Güzelbahçe'de hizmete girdi

Güzelbahçe Belediyesi sokaktaki can dostların tedavilerine acil müdahale için Hayvan Ambulansı ‘Haybulans’ı hizmete koydu

Hayvan ambulansı Güzelbahçe'de hizmete girdi
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:32

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin seçim bildirgesinde yer alan sokak hayvanlarının bakımı ve acil müdahale ambulansı ‘Haybulan’ hizmet vermeye başladı. Her canın kendileri için değerli olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Sokakta yaşayan can dostlarımız zaman zaman ciddi kazalara maruz kalabiliyorlar. Bu tür acil müdahaleler için aracımız hızlı bir şekilde olay yerine yetişebilecek ve anında can dostumuzun müdahalesini yapabilecek arkadaşlarımız. Geçici barınağımızı büyüterek hizmet kalitemizi artırdık. 2 araç, 3 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 1 santral görevlisi, 1 şoför ve 4 yardımcı personel olmak üzere toplam 10 personelle hizmet veriyoruz. 40 küçük 3 büyük köpek kafesi, 24 kedi kafesi, 4 karantina odası bulunmakta. Şu an geçici barınağımızda 67 köpek, 33 kedi bulunmakta. 668 kısırlaştırma (kedi-köpek), 571 kuduz aşısı, 1285 iç-dış parazit aşılaması, 29 harici operasyon, 951 can dost tedavi ettik, 24 Can dosttu da sahiplendirdik.

2019 Yerel Seçimler öncesi seçim çalışmalarımızı yaparken bildirgemize can dostlarımız için de ‘Haybulans’ hizmetini başlatacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına 236 81 35 ve 0530 465 00 64 WhatsApp iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz.

Etiketler; #güzelbahçe belediyesi #hayvan ambulansı #haybulans
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