HDP binası önünde açıklama gerginliği

İzmir'de, HDP'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulan etkinliğinin İzmir Valiliği'nce yasaklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, il binası önünde açıklama yapmak istedi. Ekipler, açıklamaya izin vermeyince HDP'liler ile polis arasında kısa süren gerginlik çıktı.

HDP binası önünde açıklama gerginliği
18 Ekim 2019 Cuma 13:32

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Çankaya'da bulunan İzmir İl Başkanlığı binasına geldi. Bina önünde açıklama yapmak isteyen Temelli ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklama yapılmasına izin vermedi. Bu sırada HDP'liler slogan atınca polisler, kalabalığa müdahale ederek, partililerin il binasına girmesini istedi. Polis ile HDP'liler arasında gerginlik sürerken, çevreden 10 kişilik grup, partililere tepki gösterdi. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan grup, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin il binası önünde açıklama yapmasına izin vermediği HDP'liler ise parti binasına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Temelli, burada açıklama yaptıktan sonra il binasından ayrıldı.

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