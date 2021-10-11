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HDP binasındaki cinayet için istenen ceza belli oldu

İzmir'de HDP binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın ölümü ile sonuçlanan saldırıda istenen ceza belli oldu

HDP binasındaki cinayet için istenen ceza belli oldu
11 Ekim 2021 Pazartesi 15:57

Son dakika haberi! İzmir'deki HDP İl Binasına düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer, hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #hdp cinayet #deniz poyraz #deniz poyraz davası #izmir hdp saldırı
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