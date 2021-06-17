HDP İzmir İl binası önünde silah sesleri: 1 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki O.G., gittiği HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eski sağlık çalışanı olduğu belirtilen O.G., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ANNE OLAY YERİNDE

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin de Poyraz'ın cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.