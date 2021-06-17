HDP'li Güleryüz: Göz göre göre oldu!

HDP İl binasına yapılan saldırı sonrasında olay yerine gelen HDP'li yetkililer açıklama yaptı

FATİH ÖZKILINÇ- Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan Onur Gencer isimli şahıs girerek parti binasına saldırdı ve parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken olayın ardından il binasının bulunduğu yere HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, HDP İzmir İl Eş Başkanları; Kadir Baydur ve Besriye Tekgür, il yöneticileri, partililer ve vatandaşlar geldi.

“Göz göre göre oldu”

Olay yerinde açıklamalarda bulunan HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, olayın provokasyon olduğunu belirterek, daha önce emniyet güçlerini, bu tür olayların yaşanabileceğini ifade ederek uyardıklarını ancak yeterli önlemin alınmadığını öne sürdü. Güleryüz olay yerinde yaptığı açıklamada HDP’nin sürekli hedef gösterildiğini iddia ederek, “Bizi her gün hedef gösterdiler. Biz gelecekler ve bizi katledecekler diye her yerde anlattık. Bugün gelen kişi toplu bir katliama gelmişti. Tesadüfen içeride yalnızca bir tane kadın arkadaşımız oradaydı ve onu katletti. Orada kim orada olsaydı aynı kaderi yaşayacaktı. Bütün bunlar göz göre göre oldu” açıklamalarında bulundu.

“Bugün yaşananlar provadır”

HDP’li Güleryüz açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İzmir’de 350 bin oy almış bir partinin il binası basılmış ve içeride insanlar katledildi. Kapımızda polis karakolu olduğu halde bu yaşandı. Bu saldırıların devam edeceğini düşünüyoruz. Aylar önce siyasi cinayetler yaşanacak dediler. Bugün yaşananlar provadır. Bu ülkede demokrasi adına mücadele edenleri koruyacaklar. Çünkü geriye kalan hepsi çete, mafya. Hepsi bize saldırmaya müsait insanlar. Polis birilerini koruyacaksa, bu ülkenin demokratlarını, yurtseverlerini korumalı. Kendi öz vatanımızda, memleketimizde her gün katlediliyoruz. Buna isyan ediyoruz.”

“Biz bunu biliyoruz”

Olay yerinde açıklamalarda bulunan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, HDP’ye yönelik düşmanca tutumun devam ettiği sürece bu tür saldırıların da devam edebileceğini belirterek, “Bu milliyetçi herhangi bir yerden kontrollü gönderilmiş de olabilir. Ama mutlak suretle hükümetin hedef göstermesi sonucu bu saldırı gerçekleşmiştir. Bundan azade bir durum kesinlikle değildir. Biz bunu biliyoruz. Ve bu saldırı ilk de değildir son da olmayacaktır. Sandıkta HDP'yi yenemeyen, HDP'yle baş edemeyen demokratik muhalefet yapan bir HDP gerçeği varken ancak kaba güçle saldırılar düzenleniyor. Bu saldırının son olmadığını da biliyoruz. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Hem İzmir Valiliği'ni hem hükümeti; eğer bu söylemler, HDP'ye yönelik düşmanca tutum devam edecekse bundan sonra da bu saldırılar muhtemelen devam eder. O yüzden bütün İzmir halkının şu gerçeği bilmesi lazım; HDP bu ülkenin, demokrasinin mihenk taşıdır” ifadelerini kullandı.