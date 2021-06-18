HDP saldırganı gerekçesiz olarak işe gitmiyormuş!

İzmir'de dün HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz öldürülmüştü. Olay sonrası saldırgan Onur Gencer'le ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

İzmir'de dün HDP İl Başkanlığı binasına giren Onur Gencer, silahla orada çalışan Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Gencer'in ayrıca birçok psikiyatri polikliniği randevusunun da tespit edildiği ortaya çıktı. Son olarak görev yaptığı hastanenin çalışanları ise Kemalpaşa'da yaklaşık 1 yıl çalışan Gencer'in çevresindekilerle pek iletişimi olmadığını anlattı.