"HDP'ye saldırıyı toplumsal kutuplaşma tetikledi"

İzmir'deki bir kişini yaşamının yitirdiği HDP'ye yönelik saldırıyı değerlendiren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, saldırıyı Türkiye'deki kutuplaşma ortamının tetiklediğini kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye gündemine önceki gün İzmir'de Halkların Demokratik Partisi(HDP) İl Başkanlığı'na yönelik bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırı damga vurdu. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, saldırının Türkiye siyasetine etkisi ve kamuoyunda yeniden "Kürt Açılımı" iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırıyı Türkiye'deki kutuplaşma ortamının tetiklediğini ifade eden Tosun, yeni bir "Kürt Açılımı"nın ise bu iktidar döneminde mümkün olmadığını söyledi.

Saldırı kutuplaşmayla ilişkili

Türkiye'de siyasal kutuplaşmadan beslenenlerin olduğunu öne süren Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, "Bu kutuplaşmanın seçmen tercihlerini konsolide edeceğine ilişkin bir strateji izleniyor çok net. Fakat Türkiye'de toplum sağduyuludur. Bu kutuplaşmaya dayalı seçmen konsiderasyonu geri tepecektir. Çünkü; Türkiye'de ciddi anlamda çok farklı kesimlerden yükselen bir toplumsal barış ve huzur talebi var. İzmir'de yaşanan katliam doğrudan doğruya bireysel görünüyor. Saldırının bireysel olmakla birlikte yine de bu kutuplaşma ile ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle katilin formasyonuna bakıldığında Suriye'de bulunması, orada eğitim aldığına ilişkin iddialar, sosyal medyadaki paylaşımları toplumsal huzur ve barışı tahrif etmeye yönelik kutuplaşmanın sonucu. Bu kutuplaşma aşılmak zorunda yoksa kaybeden Türkiye olacak" dedi.

Bu süreçte açılım mümkün değil



Kamuoyunda tekrar gündeme gelen "Kürt Açılımı" iddialarına ilişkin ise Tosun, "Türkiye'de bir açılımı tetikleyebilecek hoşgörüden, uzlaşıdan yoksun bir iktidar bileşenleri var. Yakın dönemdeki hoşgörüden yoksun söylemleri yeterli noktada açıklayıcıdır. Bir de iktidar bileşenlerinin ideolojik anlamda Türkiye'deki kürt meselesine bakışları artık çok farklı. Ben böyle bir açılım beklemiyorum. Bu iktidarın Türkiye'de bir arada yaşamaya yönelik politika ve stratejileri yok. İktidarın toplumsal desteğini ilk seçimde ciddi anlamda kaybedeceği görülüyor. Zaten bu iktidarla açılım bundan sonraki süreçte mümkün değil. Çünkü dünyaya, eşyaya bakışları çok farklı bu kesimin" diye konuştu.