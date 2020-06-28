Hedef Avrupa!

Karabağlar Belediyesi’nin Kavacık Üzümü için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan almaya hak kazandığı coğrafi işaret belgesinin önemi, düzenlenen seminerle yöre halkına anlatıldı. Kavacık Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Avrupa Birliği'nin coğrafi işaretini de almak üzere yola çıktık. Kavacık'a özgü bu üzümü dünyaya tanıtmaya kararlıyız” dedi

Coğrafi İşaret Tanıtımı ve Bilgilendirme Semineri'ne Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, meclis üyeleri, Kavacık Muhtarı Mustafa Öztürk, Kavacık Köyü Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, üretici kadınlar başta olmak üzere yöre halkı katıldı. Etkinliğin açılışında, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, coğrafi işaretle ilgili kısa bir sunum yapıldı. Daha sonra konuşan Nurten Özkan ve Muhtar Öztürk, üreticiye desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Salgına rağmen

Başkan Selvitopu da konuşmasında, toplum sağlığını korumak için koronavirüs salgınına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini, buna rağmen belirli işleri ihmal etmediklerini vurguladı. Bunlardan birinin Kavacık Üzümü'nün dünyaya tanıtılması olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Bu üzümü sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun yollarından biri de coğrafi işareti almaktı. Uzun bir süreç yaşandı. Kavacık Üzümü'nün coğrafi işareti şimdiden Kavacıklılara, yöremize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Dünyanın bilişim çağını yaşadığını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bilgisisayar ortamında İzmir incelendiğinde ya da ziyaret edildiğinde, Kavacık'ın coğrafi işaretini herkes görecek. Bunu önce Avrupa Birliği'ne sonra dünyaya yaymak için ikinci süreci başlatıyoruz. Avrupa Birliği'nin coğrafi işaretine de almak üzere yola çıktık. Bununla ilgili çalışma başladı. İnşallah bu dönem içinde almış olacağız. Bu da Kavacığımıza yeni bir heyecan ve ekonomik değer katacak” diye konuştu.

Tarım ülkesiyiz

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünü temel alarak kırsal kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, şunları söyledi: “Tarımın önemini bu pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Biz tarım ülkesiyiz. Üretimi artırmamız ve tarımı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar başarırsak toplum olarak o kadar yarar görürüz. Kavacık Üzümü'ne sahip çıkmamızdaki bakış açımız budur. Onu ekonomik bir değere dönüştürerek, sizlerin alınterlerinizin karşılığınızı almanızı sağlamak! Yerel yönetim olarak, koşullar ne olursa olsun sizleri desteklemeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Kavacık Üzüm Festivalimizi, pandemi nedeniyle bu yıl nasıl yapabileceğimiz konusunda da çalışıyoruz.”