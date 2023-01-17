Hedef: Daha temiz ve daha yaşanabilir Bayraklı

Bayraklı’nın tüm cadde ve sokaklarında daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bayraklı için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, her yıl yüzlerce ton evsel atık toplayarak geri dönüşümü mümkün atıkları da kaynağından ayrıştırıp ekonomiye kazandırıyor. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni yıl ile birlikte, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarına hız verdi. Tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında bir yandan tonlarca evsel atık toplanırken bir yandan da vatandaşın hijyeni, huzuru ve refahı için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımları da belediye ekiplerince yapılıyor, kullanılamayacak durumda olanlar değiştiriliyor. Çöp konteynerleri belirli periyotlarda yıkanırken; zamanla tıkanan kanallar da ekipler tarafından açılıyor. İlçe genelindeki çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

YARINLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaptığımız temizlik çalışmalarıyla Bayraklımızı, İzmir’in en temiz ilçelerinden biri haline getirdik. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlayarak vatandaşımızın daha temiz ve rahat ortamlarda yaşaması için mücadele ediyoruz. Belediye ve vatandaşlar olarak daha temiz bir Bayraklı’yı birlikte yaratacağız. Ekiplerimiz, 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde yarınlara daha güzel, daha yaşanabilir, modern ve temiz bir Bayraklı bırakmak için çalışmaya devam ediyor” dedi.