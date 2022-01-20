Hekimlerden sözleşme feshine tepki!

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği yürürlükte olduğu sürece hukuksuz sözleşme fesihlerini olabileceğine dikkat çeken İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, bu durumun sağlık hizmetlerini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Sağlık Platformu temsilcileri geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı bir kere daha basın açıklamasında bulundu. İzmir Tabip Odası’nda düzenlenen basın açıklamasına Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası 2. Şube Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED) İzmir Diş Hekimleri Odası İzmir Tabip Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şube Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İzmir Şube Türk Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) temsilcileri katıldı. Basın açıklaması metnini İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel okudu. Yüksel, Aile Hekimleri’nin uzun zamandır yaşanan hak kayıplarını gidereceği ve mali, sosyal, özlük haklarında iyileştirme yapılacağı umuduyla beklediği yeni aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlandığı haliyle; sömürüye, susturmaya ve cezalandırmaya yönelik maddeleriyle çalışanların hiçbir beklentisini karşılamadığını söyledi.

Sözleşmelerin feshedilmesini kabul etmiyoruz

Aile Hekimleri'nin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran uygulamanın ilk örneklerinin görülmeye başladığını da belirten Yüksel, “Geldiğimiz noktada bazı illerde bizlerin en başından karşı çıkıp, sakıncalarını dile getirdiğimiz ceza yönetmeliğinin hukuksuzluğunu en somut şekilde ortaya koyan sözleşme yenileme değerlendirme komisyonlarının kurulduğunu gördük. İstanbul, Tekirdağ ve Hakkari'de birçok Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi Çalışanının sözleşmesi yenilenmedi. Bu hukuksuz ve keyfi kararlar üzerine TTB, sendika, dernekler ve federasyonların büyük tepkisi sonunda yanlıştan dönüldü ve arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilendi. Ancak bu yönetmelik ortada durduğu sürece her sözleşme dönemi başka bir ilde aynı sorun, aynı hukuksuzluk, aynı keyfiyet devam edecek. Bunu kabul etmiyoruz. Genç hekimlerin ülkede hekimlik mesleği açısından bir gelecek göremeyip yurtdışına göç ettiği, binlerce hekimin istifa ettiği bu süreçte, hukuksuz sözleşme fesihleri sağlık hizmetlerini aksatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Pandemi sürecinde özveri ile hizmet sunan, olumsuz fiziki koşullarda hizmet veren, angaryalarla boğuşurken, özlük hakları giderek ellerinden alınan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ceza yönetmeliğinin hukuksuz maddelerine göre ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasını, anlamsız ceza puanlama sistemiyle sözleşmelerinin feshedilmesini kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Mücadelemiz sürecek

İzmir Sağlık Platformu olarak ceza yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadele edeceklerini belirten Yüksel, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz! Ceza yönetmeliğinizi kabul etmiyoruz. Derhal bu hukuksuzluğa bir son verin. Mücadelemiz ceza yönetmeliği geri çekilene kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.