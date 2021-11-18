Helalleşme bir roman açılımı getirebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamalarını değerlendiren İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, helalleşmeye yönelik adımların ilk önce CHP’li yerel yönetimler tarafından atılması gerektiğini belirterek helalleşmenin romanlar açısından bir roman açılımı olarak da değerlendirilebileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” belirtmişti. Önceki gün gerçekleşen TBMM CHP Grup toplantısında ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu, helalleşme listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun helalleşme listesinde romanlar ise “Mahalleleri gasp edilip sürülen romanlar” başlığıyla yer aldı.

Romanlar sahiplenmeli

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarını değerlendiren İzmir Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, “Sayın Genel Başkan uzun zamandır farklı toplum kesimleriyle bir araya gelme çabası var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 16 Eylül 2021 tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdiği roman kanaat önderleri buluşmasında da bu çerçeveyi çizdi. Bu konuda hem romanların önüne bir rota çizdi hem de pozitif ayrımcılık temelinde Türkiye genelinde belediyelerin önüne bir rota çizdi. Aile sigortası çerçevesinde sosyal devlet olmanın rotası çizildi. Bu rotaların ardından da helalleşme gündeme geldi. Helalleşme içeriden, dışarıdan hemen manipüle edildi. Kılıçdaroğlu; Sivas, Kahramanmaraş mağdurları, Diyarbakır hapishanesi mahkumları, mahalleleri gasp edilip sürülen romanlar gibi kesimlere yönelik bir helalleşme başlığı açarak sonraki Türkiye'nin yol haritasını belirledi. Hem iktidara giden yolda hem de tekrar devletin inşasıyla ilgili helalleşme bir rehber niteliğinde. Bu çıkışı çok anlamlı ve kucaklayıcı buluyorum. Bütün romanların bu çıkışı sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Helalleşmenin altı boş kalmasın

Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” çıkışını geleceğe yönelik bir projeksiyon olduğunu belirten Cıstır, “Helalleşme sözde kalmamalı. Sosyal devletin tüm kurumlarına, siyasi partilerin genel merkezlerine, yerel yönetimlere bu konuda sorunları sivil toplum kuruluşları olarak ilettik. Ancak uygulama noktasında sıkıntılar var. Bu konuda reçeteyi de karar vericilerle birlikte bizlerin yazması lazım. Hizmete yerelde önce ulaşılacağı için önce yerel yönetimler bu kapsayıcı dile, helalleşmeye söylem ve eylem birliği çerçevesinde sahip çıkılmalı. Önce CHP’li belediyelerin Sayın Genel Başkanı takip ederek ön alması lazım. Çünkü yarın CHP iktidar olduğunda bu sürdürülebilsin. 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dile getirdiği romanlara yönelik özürün altı boş kaldığı gibi Kılıçdaroğlu’nun da dile getirdiği helalleşmenin altı boş kalmasın. Helalleşmenin altı boş kalmasın diye sürecin aktif takipçisi olacağız. Çok önemli bir şey söylendi. Biz bu konuyu takip ederken CHP örgütlerininde en az bizim kadar sahip çıkması lazım” diye konuştu.

Roman eylem planı merkeze alınmalı

CHP Genel Başkanı’nın helalleşmeyi yüzleşme olarak da tanımladığını ifade eden Cıstır, “Biz yıllardır bizimle yüzleşilmesini bekliyoruz. Ben bu helalleşmeyi aynı zamanda bir yüzleşme olarak görüyorum. Yerel yönetimlerin bazılarının romanlara yönelik eksik çalışması var. Bazı belediye başkanları hâla romanları görmezden geliyor. Roman mahallelerinde hâla yeterli fiziki ortamlar yok. Romanlar için yerelde yeni bakışlar gerekiyor. İstihdam garantili kursların açılması gerekiyor. Roman evlerinin tadilatı gerekiyor. Sosyal belediyecilik anlamında yeni konutların üretilmesi gerekiyor. Bu sosyal devletin işi ama bazı belediyelerin küçük butik çalışmalarla alan açtığını biliyoruz. Eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılmayacak kadar çok geride kaldığımız bir süreç. Okulun haricinde eğitimle ilgili çocuklarımıza yönelik projeler geliştirilmeli. Roman mahallelerine sadece sosyal yardım yapılmamalı. Koruyucu ve kapsayıcı bir tutum içerisinde bir yol haritası çizilmeli. CHP’li belediyeler roman sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeli. Bu konu CHP'nin hazırladığı roman eylem planında yer alıyor ama hâla gerçekleşmedi. Roman eylem planı merkeze alınması gerekiyor. Orada yapılması gerekenler yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Roman açılımı olarak değerlendirilebilir

Helalleşmeye yönelik adımların ilk önce CHP’li yerel yönetimler tarafından atılması gerektiğini kaydeden Cıstır, helalleşmenin romanlar açısından bir roman açılımı olarak da değerlendirilebileceğini ifade etti.