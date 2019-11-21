Hem eğlendiler hem sorunlarını anlattılar

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Efes Selçuklu çocuklar sokağa çıktı. "Çocuğum. Haklarımla Varım" sloganıyla Efes Selçuk sokaklarında yürüyen çocuklar, haklarının yazılı olduğu kitapçıkları vatandaşlara dağıttılar.

Hem eğlendiler hem sorunlarını anlattılar
21 Kasım 2019 Perşembe 14:48

Birleşmiş Miletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesinin 30. yıldönümü sebebiyle Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar ellerinde pankartlarla belediye hizmet binası önünden yürüyüşe başladılar. Çocukların Efes Selçuk sokaklarında devam eden yürüyüşü İstasyon Meydanı'nda son buldu. İstasyon Meydanı'nda Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan interaktif gösteride, çocukların yaşadığı sosyo- ekonomik, kültürel sorunlar, ailevi sıkıntılar, zor hayat koşulları yine çocuklar tarafından anlatıldı. Başarılı performanslarıyla izleyenleri duygulandıran çocuklar, gösteri sonunda Cafe Carpouza'da resim yaparak eğlendiler.

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