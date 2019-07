Hem eğlenecekler hem temizleyecekler

Kurulduğu günden bu güne çevreye duyarlılığı ile adından çokça söz ettiren 'Shall We? Aktivite arkadaşlığı' adlı Facebook grubu, bu kez 250'yi aşkın üyesi ile Foça'ya gelerek örnek bir davranış sergileyecek. Gençler, kamp yapıp eğlenirken ilçeyi ve bulundukları alandaki çöp ve doğaya zarar verecek maddeleri temizleyip sosyal mesaj vermeyi amaçlıyor.

2016 Yılında Murat Semih Göğüş tarafından kurulan ve 3 senede 300 bin'i aşkın üyeye sahip olan 'Shall We Aktivite Arkadaşlığı', 50 kişilik gönüllü yönetici kadrosuyla faaliyete geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve eğlenceli aktiviteleri ile Türkiye ve dünyanın her yerinde ismini duyurmayı başardı. Kuruluş amacını 'yalnızlaşan halkın toplu aktviteler ile tanışıp eğlenebilmesi' olarak açıklayan grup, gün geçtikçe büyüyerek faydalı projelere imza atmaya başladı.

Bu kez çevre temizliği için harekete geçen grup, Foça'da kamp düzenleyecek. 23-24-25 Ağustos tarihlerindeki etkinliğe Foça Belediyesi de destek verecek.

Güvensizlik ortamından çıkmak için

İnsanları bir araya getirmek ve doğa için bir şeyler yapmak için bu grubu kurduğunu anlatan Murat Semih Göğüş, Foça'da yapmayı planladıkları kampa ilişkin bilgiler vererek şunları söyledi:

"Grubu kurarken beklentim sadece aynı şeyleri yapmayı seven insanları biraraya getirmekti ama şimdi sosyal sorumluluklar, workshoplar, yardımlaşmalar ve bunun gibi daha onlarca etkileşim alanı oluştu. En büyük amacım ise Türkiye'de bireylerin bu güvensizlik ortamından çıkarak yeni insanlar tanıyabilmesine olanak sağlamak. Kısacası 'Shall we?' tek başınıza olmadığınızın ispatıdır. Özellikle hala bizi tanımayan insanlar için bu kamp hem bizimle tanışmak hem de doğa için bir şeyler yapabilmenin huzurunu yaşayabilmek için büyük fırsat. Herkesi grubumuza katılarak bizimle tanışmaya ve tüm İzmirlileri kampımıza katılmaya davet ediyorum."

Konu ile ilgili heyecanlarını dile getiren Shall We? yöneticileri Halil Acun ve Burak Yılmaz ise üç yıl süresince kurdukları güzel dostluklar, eğlenceli anlar ve gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin sonucunda duydukları huzuru anlatırken İzmir'i seçme nedenlerinin İzmir halkının sıcak kanlı, yeniliğe açık ve çevreye duyarlı olmasından yola çıktıklarını söyleyerek tüm İzmirlileri gruba katılmaya, etkinliği inceleyerek projeye dahil olmaya davet ettiler.

Projeleri

Grubun şimdiye kadar hayata geçirdiği projeler ve yaptığı işler şöyle:

* Birçok kişiye iş bulmak,

* Onlarca hastanın Kan ihtiyaçlarını karşılamak,

* Eşya yardım taleplerine cevap vermek,

* İhtiyaç sahiplerine maddi manevi destek olmak,

* Aralarında topladıkları para ile çeşitli derneklere bağış yapmak,

* Sokak hayvanları yararına etkinlikler yapmak,

* Down Sendromlu bireylerimizin çalıştıkları kafeleri ziyaret etmek ve destek olmak,

* Orman köpekleri için yüzden fazla kilo mama almak,

* Evsizlere yemek dağıtmak,

* Köy okullarına yardım etmek,

* Huzurevleri ziyaretleri gerçekleştirmek,

* İhtiyaç sahibi onlarca aileye kıyafet ve yemek yardımı yapmak.

* Ayrıca 100 arkadaşını gruba kazandıran üyeleri için fidan diken grup dünyanın her yerinden 300bine yakın üyesiyle oluşturduğu koru ile diğer gruplardan kendilerini ayrı kılan önemli bir projeye de imza atmış oldu.