Hem emekçinin hem de üreticinin yüzü güldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “eşit işe eşit ücret” anlayışı doğrultusunda toplu sözleşmeye koyulan yaklaşık 7 bin İZELMAN personeline aylık 300 liralık gıda çeki uygulaması hayata geçti. Çalışanlar kooperatif ürünlerinin satıldığı Halkın Bakkalı’ndan alışveriş yapmaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla hizmete açtığı Halkın Bakkalı, hem İzmir için gece gündüz demeden çalışan emekçinin hem de küçük üreticinin alın terini karşılıksız bırakmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaklaşık 7 bin İZELMAN personeline verilen aylık 300 liralık gıda çeki, kooperatif ürünlerinin bulunduğu Halkın Bakkalı’nda kullanılmaya başlandı.

Aile ekonomisine “sağlıklı” katkı



7 bin personelin aile ekonomisine katkı sağlayacak uygulama kapsamında çalışanlar, İzmir’in çeşitli yerlerinde bulunan dokuz Halkın Bakkalı şubesinden ayda 300 lira olmak üzere yılda toplam 3 bin 600 lira tutarında alışveriş yapabilecek. 24 üretici kooperatifinin yaklaşık 400 ürününü satışa sunduğu Halkın Bakkalı, çalışanların sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşmasını da sağlayacak.

Yılda 25 milyonluk alışverişle üretim artıyor



Çalışanın yüzünü güldüren uygulama, İzmir’in toprağını ilmek ilmek işleyen üreticiye de can suyu oldu. Uygulama sayesinde 7 bin personel Halkın Bakkalı'ndan yılda 25 milyon liranın üzerinde alışveriş yapacak. Raflardaki doğal ürünler tükendikçe kooperatiflerin üretimi artacak.

“Üretici kooperatiflerini de desteklemiş oluyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN’ın Genel Müdürü Burak Alp Ersen, “2021 ve 2022 yıllarını ele alan toplu iş sözleşmemizi DİSK Genel İş Sendikası ile imzaladık. Sözleşme gereğince, bir önceki sözleşmede yılda bin 250 liraya tekabül eden gıda yardımının bu sene 3 bin 600 lira olması konusunda uzlaşmaya vardık. Bu gıda yardımında da Halkın Bakkalı’nın kullanılması konusunda mutabakata vardık. Dolayısıyla personelimiz güvenli, sağlıklı, ekonomik ve tamamen üretici kooperatiflerinin ürettiği ürünlere ulaşabilecekler. Böylece hem personelimizi sağlıklı gıdayla buluşturuyor hem de üretici kooperatiflerini desteklemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve uygun olmasından mutluyuz



Halkın Bakkalı’ndan gıda çekiyle alışveriş yapan İZELMAN çalışanı Çiğdem Hapçı, “Sağlıklı ürünler olduğu için uygulamayı çok iyi buldum. Dışarıya göre fiyatların da uygun olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı bize sağladıkları için Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Serhat Arda ise “Güzel bir Toplu İş Sözleşmesi yapıldı. Buna bağlı olarak Halkın Bakkalı’nda dün itibariyle alışveriş yapmaya başladık. Bu uygulamayı yerinde ve güzel buluyorum. Sağlıklı ürünlerle buluşmamız bizi ayrıca motive etti” dedi.

Emekçiler ortak paydada buluştu



Halkın Bakkalı Marketler Müdürü Yekta Saydam, “İZELMAN personelinin ilgisi ve yoğun talebi var. Personelin yaptığı alışveriş, küçük üreticiyi ve yerel üretimi desteklemek için çok önemli. Bu çalışma hem kooperatiflerin hem de çalışan emekçi arkadaşlarımızın ortak paydada buluşmasını sağladı. Bu sayede kooperatif ürünleri daha fazla üretilerek tarımın gelişmesine katkı sağlanacak. Ayrıca çalışan arkadaşlarımız doğal, sağlıklı, güvenilir gıdaları sofralarında tüketebilecek" dedi.