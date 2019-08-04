Hem esnaf, hem vatandaş sevinecek

Narlıdere Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından olan Güngören Caddesi’ni baştan sona yenilemek için harekete geçti. Çalışma kapsamında cadde ve kaldırımlar yeniden tasarlanacak. Yeşil dokusu ve kent mobilyaları yenilenecek. Cadde modern görünüme kavuşturulacak. Başkan Engin “Hem esnafımız hem de vatandaşımız sevinecek” dedi.

İlçenin farklı noktalarında hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyetini sağlamak adına çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, en işlek merkezlerden biri olan Güngören Caddesi’ni yenilemek için harekete geçti. Caddenin daha modern hale getirilmesi için projeyi hazırlayan belediye, esnaf ve vatandaşların katıldığı toplantı ile projenin tanıtımını yaptı, görüş ve önerileri topladı.

Modern görünüm

Proje kapsamında Güngören Caddesi’nin araç ve yaya yolları özel taşlarla yenilenecek. Dükkan ve bina boyaları ile tabelalara standart getirilecek. Bazı ara sokaklar trafiğe kapatılarak, akışın hızlanması sağlanacak. Proje sonucunda, kısa sürede caddenin modernize edilmesi ve alışveriş potansiyelinin artırılması sağlanacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Güngören Caddesi ilçemizin en kalabalık esnaf ve vatandaş akışına sahip caddesi. Bu bölgenin sağlıklaştırılması ve yeniden yapılandırılması dükkan sahiplerinin ve yurtaşlarımızın yüzünü güldürecek. Ayrıca dışarıdan gelenler için de yeni bir çekim merkezi yaratmış olacağız” dedi.