Hem paketledi hem dağıttı

Bornova’da sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapamayan ailelere destek aralıksız sürüyor. Sabahın erken saatlerinde 15 bin ekmek ve gevreği Büyük Park’da bulunan Gençlik Merkezi’nde paketleyen Bornova Belediyesi Ekiplerine yardıma gelen Başkan Dr. Mustafa İduğ, paketlemeden sonra Altındağ bölgesinde yapılan dağıtıma da katıldı.

Pazar kahvaltısında çocuklar gevreksiz kalmasın düşüncesiyle 15 bin ücretsiz gevrek ve ekmek hazırlatan Başkan İduğ, “Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyeye tüm araçlarımız ve personelimizle birlikte sokaklarda Bornovalının yanındayız. Santrallerimiz aralıksız çalışıyor, talepleri topluyor. Mümkün olduğunca herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hiçbir endişeye gerek yok, Bornovalının rahatı ve huzuru için burada, görevimizin başındayız”dedi. Sabahın erken saatlerinde Bornova Belediye Başkanını ekmek ve gevrek ile karşılarında gören Bornovalılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bornova Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı boyunca aynı hizmeti vermeye devam edecek.