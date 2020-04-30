Hem sözleşme hem destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 1 Mayıs öncesi memurunu sevindirdi. Başkan Batur, Tüm Yerelsen ile sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Tüm Yerelsen yönetimi ise Belediyenin başlattığı veresiye defteri kapat kampanyasına destek vereceklerini açıkladılar.

Konak Belediyesi ile Tüm Yerelsen arasında 528 memuru kapsayan sosyal denge sözleşmesi 1 Mayıs öncesi imzalandı. Sözleşmeye imzayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Tüm Yerelsen adına Genel Başkan Tamer Yiğit Güler ve İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür Işık attı. Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen imza törenine Tüm yerelsen Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Özkeskin de katılırken, Konak Belediyesi'nin Covid-19 salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların bakkal, borçlarının silinmesi amacıyla başlattığı dayanışma kampanya sendikadan da destek geldi. Tüm Yerelsen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, sendika üyelerinden toplanacak bağışlarla belediyenin kampanyasına katılacaklarını açıkladı.

1 Mayıs öncesi memurlarımızla sözleşme imzalama mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ''Çalışanın yanında olmayı hep sürdürdük bundan sonra da sürdüreceğiz. Tüm Yerelsen yönetimine ve memurlarımıza yeni sözleşmemiz hayırlı olsun. 'dedi. Tüm Yerelsen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler de sözleşmenin imzalanmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, 'Başkanımız Batur bir kez daha çalışanının yanında olduğunu gösterdi. Kendisine teşekkür ederiz. Bu zor günlerde çok güzel bir kampanya yapıyor belediyemiz. Bizim de bu çorbada katkımız olsun istedik. Memur arkadaşlarımızdan bağış toplayacağız. Bu bağışları da dar gelirli vatandaşlarımıza belediyemiz kanalıyla ulaştıracağız' diye konuştu.