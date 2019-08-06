Her 5 km'de bir polis ekibi olacak

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kurban Bayramı'nda yaşanacak yoğunluktan dolayı kara yollarında her 5 kilometrede bir polis ekibinin görev yapacağını söyledi. Aşkın, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle cuma günü sabah saatlerinden başlayıp diğer hafta pazar gününe kadar ek tedbirler alacaklarını, ekiplerin yoğun bir şekilde çalışacağını belirtti.

Her 5 km'de bir polis ekibi olacak
06 Ağustos 2019 Salı 14:51

Her bayramda alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Aşkın, geçen bayramda alınan tedbirler nedeniyle büyük bir olayla karşılaşmadıklarına işaret etti. Aşkın, "Kurban Bayramı nedeniyle yaşanacak yoğunluktan dolayı yerli ve yabancı turistlerin tatillerini güvenli ve rahat bir ortamda geçirebilmeleri için kara yollarında her 5 kilometrede bir polis ekibi olacak. Arkadaşlarımız sürekli yollarda olacakları için sürücüleri mutlaka uyaracağız. Sürücülerden de trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyoruz. Uykusuz araç kullanmasınlar." diye konuştu.

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