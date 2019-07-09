Her şey çok güzel oldu, olacak!

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Atatürkçü Düşünce ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya katıldı

Dernek üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda konuşma yapan Başkan Oran; “Çok güzel bir yazdayız, her şey çok güzel oldu ve çok güzel kalacak” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çeşme Atatürkçü Düşünce ve Dayanışma Derneği kahvaltısı bu yıl Alaçatı Elit Life Restoran’ta gerçekleştirildi. Kahvaltıya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın yanı sıra dernek üyeleri, sivil toplum örgütleri (STK), siyasi parti ilçe başkanları, temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşasın Atatürk İlke ve Devrimleri!

Sözlerine, “Her şey çok güzel oldu” sözleri ile başlayan Başkan Oran, kahvaltıda kısa bir konuşma yaparak, “Bu ülkenin kurucu ve kurtarıcısı ideolojisi M. Kemal Atatürkçü Düşünce Şemsiyesi altında buluşan tüm dostları selamlıyorum. Çok güzel bir yazdayız, her şey çok güzel oldu ve çok güzel kalacak. Yaşasın Atatürk İlke ve Devrimleri! Yaşasın tam bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti!” dedi.