Her şey İzmir'in çocukları için

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi. Çocukların sosyal gelişmeleri için uygun koşulları sağlamak, annelere mesleki eğitim ve beceri kazandırmak için kurulan “Masal Evi”, Konak Toros’ta yaşama geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal projelerinden biri daha hayata geçti. Çocukların sosyal gelişmeleri için uygun koşulları sağlamak, annelere mesleki eğitim ve beceri kazandırmak için kurulan Masal Evi bugün törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilk Masal Evi olma özelliğini taşıyan Konak Toros Masal Evi’nin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Hem eğitim hem istihdam

İzmir’in her yerine yayılması planlanan Masal Evi’nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı koyabilecek, iş, hizmet üretebilecek böylece masal evleri hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek” dedi. Başkan Soyer, “Bu evleri İzmir’in her yerine yayacağız. Bu şehre belediye olarak her ne yaparsak yapalım, en önemli iş çocuklara yatırım y apmak. Kalıcı olan çocuklarımıza yapacağımız yatırım. Aynı zamanda atalarımıza olan saygının da bir ifadesi. Bizim için gözlerini kırpmadan canlarını veren atalarımızın kutsal mirasına ancak çocuklarımıza sahip çıkarak saygı gösterebiliriz” diye konuştu. Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte açılış konuşmasından sonra binayı gezdi ve çocuklarla sohbet etti.

Eğitim ve eğlence bir arada

Toros Masal Evi Merkezi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda çocuklar ve ailelere yönelik sanatsal atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitmen - psikolog - ebeveyn destekli çalışmalar, doğa ile tanışma atölyeleri, çocuk hakları farkındalık çalışmaları, eğitim ve seminer çalışmaları düzenleyecek.

Aktivitenin merkezi

4-6 yaş arasındaki çocukların sosyal ilişkiler kurması, farklılıklara saygı duyması, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerinin keşfedilmesi, psiko-motor becerilerinin gelişmesi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesini amaçlayan Masal Evi merkezinde bu yönde çeşitli faaliyetler bulunuyor. Merkezin amaçları doğrultusunda çocuklara yönelik, dil gelişimi etkinlikleri, kavram çalışmaları, beden koordinasyon etkinlikleri, resim atölyesi, el sanatları atölyesi, müzik atölyesi, masal dinletileri, mutfak atölyeleri, doğa atölyeleri ve çocuk haklarına göre faaliyetler sağlanacak. Ayrı ca kadın ebeveynlere yönelik meslek edindirme ve beceri kursları da olacak.