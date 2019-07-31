Her şey yaşanabilir Çeşme için

Çeşme Belediyesi bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu. Yaşanabilir bir çevre, çevre kirliliğine etken olan tüm faktörlerin önlenmesi ve kontrolü sağlamak için bu müdürlüğü kurduklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, Çeşme için” dedi.

Çeşme Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda Meclis Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda belediye bünyesinde yeni bir müdürlük kuruldu. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu Kanunları gereğince, katı atıkların, bitkisel atık yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı, atık pil ve akümülatör gibi tehlikeli atıkların, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi, atık elektrikli ve elektronik eşyaların tüm kontrolü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yapılacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurarak, yaşanılabilir bir çevre için, çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını dile getiren Başkan Oran, “Çevremizi koruyup, iyileştirerek, toplumu çevre konularında bilinçlendirmek ve Çeşme’li hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu müdürlüğü kurma kararı aldık” dedi.

İnsan odaklı, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla bu müdürlüğü kurduklarını ifade eden Başkan Oran, “Çevre ile ilgili daha iyi hizmet vermek, gerekli tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve uyarıda bulunup, gerektiğinde ceza kesmek üzere belediye bünyesinde bir Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurduk. Yetki belgesi almak için gerekli çalışmaları tamamladık, kısa süre içerisinde hizmete başlayacağız” diye konuştu.

Denetimleri yapacağız

“İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına zarar vermeyecek ve hava, gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri alıp, denetimlerini yapacağız. Katı atıkları değerlendirerek, geri dönüşüme kazandıracağız. Her şey daha yaşanabilir bir gelecek için, her şey Çeşme İçin. Çeşme Belediyesi çevreci olma özelliği ile örnek olmaya devam edecek. ”