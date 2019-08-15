'Herkes İçin Matematik' tırı Bornova'ya geliyor

Bornova Belediyesi, herkese hayatın her alanında matematiği kullanma becerisi sağlamayı hedefleyen emekli öğretmen Nurten Alpaslan'ın 'Matematik Sergisi'ni Bornovalılar ile buluşturuyor.

'Herkes İçin Matematik' tırı projesi kapsamında Bornova'ya gelecek olan gezici sergi 19 Ağustos- 13 Eylül arası ilçenin 5 farklı noktasında 17:00-22:30 saatleri arasında açılacak.

Nurten Alpaslan, 'Herkes İçin Matematik' öğrenme modeli ile, Dünya'da 450 proje arasından Türkiye'den kabul edilen tek proje olarak Fransa'nın Nancy şehrinde düzenlenen Science&You 2015 Kongresi Forumu'nda yer aldı.

Matematiği sevecekler

'Herkes İçin Matematik' tırı projesi kapsamında Bornova'ya gelecek olan sergi, eğitim modeliyle çocuk ve yetişkinlerin matemetik bilimine merakını uyandırmak ve matematiği sevdirmeyi amaçlıyor. Herkesin matematiğin ilginç yönlerini keşfedebileceği segide, Nurten Alpaslan'ın ürettiği birbirinden ilgi çekici özel materyaller yeralacak.

5 ayrı noktada

Matematik tırı, 19,21,22,23 ve 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Çamdibi Atatürk Parkı içinde bulunacak. 26,27 Ağustos'ta Pınrbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda geçecek olan olan sergi, 28,29 Ağustos tarihlerinde de Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Binasının yanında vatandaşlarla buluşacak. 2 ve 3 Eylül 2019 tarihleri arsında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti önünde bulunacak olan sergi, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de aynı alanda Amfi Tiyatro tarafına geçecek. Son alarak ise 11,12 ve 13 Eylül tarihlerinde Bornova Cumhuriyet Maydanı'nda açılacak.