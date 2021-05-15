Herkes kapandı Konak çalıştı!

Konak'ta tam kapanma süreci tam çalışmaya döndü. Sokaklardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaya ve araç trafiğinin azalmasıyla daha da hızlandıran Konak Belediyesi, 45 ayrı sokakta 110 ton asfalt kullandı. 15 farklı noktada da yollar ve kaldırımlar onarıldı. İlçedeki toplam 180 park ile yeşil alanlar, arsalar, yol ve kaldırım kenarlarını kapsayan 300 bin metrekare alanda ot temizleme çalışması başlatıldı.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tam kapanma döneminde yaya ve araç trafiğinin azalmasını da fırsat sayarak ilçenin dört bir yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ağırlık verdi. 45 ayrı sokakta asfalt çalışması yapılırken, Konak Belediyesi'nin şantiyesinde üretilen 110 ton asfalt kullanıldı. 15 farklı noktada ise yollar ve kaldırımlar onarıldı. İlçedeki toplam 180 park ile yeşil alanlar, arsalar, yol ve kaldırım kenarlarını kapsayan 300 bin metrekare alanda ot temizleme çalışması başlatıldı. Ekipler ilçe genelinde yaklaşık 400 ton moloz topladı.

Sokaklarda hummalı çalışma

Tam kapanmada şehrin sokaklarındaki sakinlikten yararlanmak için hummalı bir çalışma dönemine giren ekipler 1. Kadriye, 2. Kadriye, Kadifekale, Gültepe, Çimentepe, Alsancak ve Güzelyalı bölgelerinde asfalt çalışması yaptı. 15 ayrı mahallede, altyapı çalışmaları nedeniyle yer yer bozulmalar olan 45 farklı sokakta asfalt yama işleri tamamlandı. Bu çalışmalarda Konak Belediyesi'nin Asfalt Şantiye Birimi'nde ürettiği 110 ton asfalt kullanıldı.

Engelli rampaları yapıldı

Ekipler, Hatay ve Alsancak bölgelerinde 15 ayrı noktada da dekoratif beton parke taş yolları ve kaldırımları onardı. Vatandaşların tekerlekli sandalyeler ya da bebek arabalarıyla kaldırımlara iniş çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla engelli rampaları da yapıldı. Kaldırım kenarlarında kırılan bordür taşları yenileriyle değiştirildi. Çalışmalarda Yeşildere Mahallesi'nin dik sokaklarında zamanla yıpranan merdivenler ile trabzanlar da titizlikle elden geçirildi. Trabzanlar sağlamlaştırılarak boyandı. İlçe sınırlarında yer alan 25 metruk binada ise yıkılma riskine karşı güvenlik önlemleri alınarak, etrafları tel örgülerle çevrilirken, uyarı levhaları da asıldı.

Parklar kapanma sonrası için hazırlanıyor

Yapılan kapsamlı çalışma ile ilçedeki parklar, çevre kirliliği ve görsel kirlilik oluşturan yabani otlardan temizleniyor. Parklarda ot temizleme çalışmasının yanı sıra düzenleme, yenileme ve onarım çalışmaları da sürüyor. Parkların yanı sıra çevresindeki kaldırım ve yollar da kuru yabani otlardan arındırılıyor. Yabani otlar, kuruyan çiçek ve ağaç dallarından temizlenen parklar, kapanma sonrası vatandaşın kullanımına hazır hale getiriliyor.

Yangına geçit yok, tedbir var

Özellikle boş arsalarda yangın tehlikesi yaratan kuru otların tamamen temizlenmesi için özen gösteren ekipler, yaz mevsiminde olumsuz bir olay yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor. Otlardan temizlenen alanların kontrolü rutin olarak yapılıyor.

400 ton moloz toplandı

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan moloz toplama ekipleri de görev başındaydı. Ekipler yaklaşık 400 ton moloz topladı. Evlerinin tadilatından çıkan molozları belediye ekiplerine teslim eden duyarlı vatandaşlardan alınan moloz miktarı 84 ton olurken, gelişigüzel atılarak çevreye zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu için toplanan moloz miktarı ise 310 tonu buldu.

"Biz de tam çalışma var"

Tüm müdürlüklerin kapanma döneminde yapacağı çalışmaları süreç başlamadan önce planladıklarını hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu süreci Konak adına, tam da planladığımız gibi, iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Nispeten daha sakin olan bu dönemde ilçemizin sokaklarında bakım onarım çalışmalarımızı da yoğunlaştırdık. Böylece hem günlük hayat akışında vatandaşlarımızı zora sokmamış olduk hem de ekiplerimiz daha rahat ve hızlı çalıştı. Gördüğünüz gibi bizde tam kapanma yok, tam çalışma var. Ekiplerimiz de pandemi şartlarına göre çalışıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim. Hep söylediğim gibi, sağlıkçılarımız pandemiye karşı cephede ama belediye çalışanları da her zaman sahada. Bu iki meslek grubunun hakkı ödenmez" diye konuştu. Başkan Batur, ekiplerin çalışmalarına tam kapanma döneminde hız kesmeden devam edeceklerini, daha sonra da ilçedeki hayat akışına engel olmadan, belirlenen plan dahilinde görevlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.