'Hesap vermelerini sağlayacağız'

CHP İzmir Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Kamil Okyay Sındır, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan ve görüşmeleri komisyonda tamamlanan Torba Kanunda Şehir Hastaneleri’nin yap-kirala-devret modelinin sözleşmelerini göremediklerini ve bu sözleşmelerin karanlık bir kuyu olduğunu ifade etti.

Sındır, “Sözleşmeyi gizleyerek kamu zararını mı örtüyorsunuz? Bugün sözleşme bedellerini niye azaltma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çok fahiş değerler üzerinden mi bu sözleşmeler yapıldı da şimdi kamu yararını düşünüyoruz?” dedi.

Şehir hastanelerinin KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) proje sözleşme metinlerini göremediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, “Görmediğimiz sözleşmede, içeriğinin hangi değerler üzerinden yapılmış olduğunu da bilmiyoruz. Döviz cinsinden mi, Türk lirası cinsinden mi, hangi öngörülerle, hangi faiz, enflasyon, döviz kuru öngörüleriyle yapılmış bir sözleşme olduğunu bilmiyoruz. Bilemediğimiz bir karanlık kuyunun içerisinde de ışığı görmeye çalışıyoruz. Ve bir karar vereceğiz. Peki vereceğimiz karar kamu yararına mı olacak zararına mı? Bilemiyoruz çünkü sözleşmeyi göremiyoruz. Yani, buradan biz kamu adına bir yarar mı sağlayacağız, yoksa ortaya zarar mı çıkacak, bunu kestirebilmemiz mümkün değil. İktidara sesleniyorum sözleşmeyi gizleyerek kamu zararını mı örtüyorsunuz?” dedi.

Çok fahiş değerler üzerinden

Bugüne kadar imzalanan şehir hastaneleri sözleşmelerinde hatalarını fark eden iktidarın değişiklik yapmak istediğini belirten Sındır, “Gelecek nesillerin ekonomik refahını rehin altına alan Kamu Özel İşbirliği projelerindeki ölçüsüzlüklere, hatalara, yanlışlara dur demek için adım atılmaya çalışılıyor. Burada dikkatle ve ısrarla ve altını çizerek durmamız gereken mesele, bu duruma nasıl gelindi? Sözleşme bedellerini niye azaltma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çok fahiş değerler üzerinden mi bu sözleşmeler yapıldı da şimdi kamu yararını düşünüyoruz? Önümüzdeki süreç adına çok fahiş bedeller ödeyeceğimizi mi gördük de kur değişimleri, artan faiz ve enflasyon oranları karşısında çok yüksek bedeller üzerinden şirketlerin hastane işletmesiyle mi karşı karşıyayız? Açıkçası bu konuda bir şey söyleyebilmek, karar verebilmek için yeterli bilgiye sahip değiliz. Çünkü sözleşmeleri göremiyoruz. Milletin vekilleri olarak bizler, milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, kollamak, sormak görevimizi “ticari” sır olarak milletimizden kaçırılan bu sözleşmeler nedeniyle üzülerek yerine getiremiyoruz. Bu sözleşmeleri yapanların, yaptıranların, katkısı olanların, yüce milletimize kanun önünde er veya geç hesap vermelerini mutlaka sağlayacağız.” dedi.

Can çekişir durumda

Şehir hastanelerinde hasta garantisi verilip verilmediğinin net bilgisine ulaşamadıklarını söyleyen Sındır, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu projelerin yapım işi, esnek ihale yöntemlerinden birisi olan pazarlık usulü ihale ile özel şirketlere ve “ticari sır” adı altında bir sözleşmeyle veriliyor. Bu ihalelerin neredeyse tamamı pazarlık usulü. Kanun maddesinde de pazarlık usulü ihalenin nasıl yapılması gerektiğini düzenlediği halde sözleşmeler buna uygun mudur, değil midir bilmiyoruz. Bu şirketlere finansman gerekmesi konusunda kredi için hazine garantisi verildiği, ödeme güçlüğü çekerlerse borçlarını hazinenin üstleneceği, ayrıca şirketlere devlet tarafından vergi indirimleri, muafiyetler, SGK primlerinde indirimler ve benzeri çeşitli teşviklerin verileceği biliniyor. Bunlar da yetmez gibi, inşa edilen bu hastanelerin yirmi dört, yirmi beş yıl süreyle kiralanması ve hastaneyle birlikte otoparkın, kafeterya, restoran, otel ve benzeri ticari alanların işletmesinin de şirketler tarafından yapılacağı da ortada. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerde kamu yararı olmadığını düşünüyoruz. Bu iktidar döneminde sağlık sistemi can çekişir duruma gelmiştir.”