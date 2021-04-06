Hibe desteği aldı, midye üretim tesisi kurdu

İzmir'de, su ürünleri mühendisi Cihat Hamarat (38), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle Urla'da 29 ton kapasiteli Akdeniz midyesi yetiştirme tesisi kurup, kendi işinin patronu oldu. Yaklaşık 1 yıl içinde üretimde tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hamarat, "Midye üretimi gözlem gerektiren bir iş olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri bire bir kontrol ediyorum" dedi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi kapsamında İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller olarak seçildi. Kırsal bölgedeki personeli destekleyen projeye başvuru yapan İzmirli su ürünleri mühendisi 1 çocuk babası Cihat Hamarat'ın bu projeyle, hayalleri gerçek oldu. Geçen yıl ocak ayında Akdeniz midyesi yetiştiriciliği tesisi kurmak için başvuru yapan Hamarat, aldığı 100 bin TL'lik hibe desteğine ek olarak, kendisi de 40 bin TL'lik harcama yapıp işinin patronu oldu. Urla ilçesinde Balıklıova Limanı'na yaklaşık 1 deniz mili mesafede 29 ton kapasiteli bir üretim tesisi kuran Hamarat, 'mooring sistemi' adı verilen yöntemle yavru midyelerin halatlara tutunmasını sağladı. Çiftliğin yaklaşık 4 ay önce tamamlandığını söyleyen Hamarat, "Anaçlardan alınan midye yavruları, halatlara yeni tutundu. 1 yılın sonunda kapasitemize ulaşmayı hedefliyoruz. Midye üretimi gözlem gerektiren bir üretim olduğu için su altı dalışları yaparak ürünleri kontrol ediyorum. Okuduğum bölüm itibariyle eğitim aldığım için günlük kontrol, seyreltme, ekim ve hasat işlemlerini su altında gerçekleştiriyorum" dedi.

Geçen yıl ocak ayında projeye başvurduğunu anlatan Hamarat, "Pandemi nedeniyle bir gecikme olsa da bu yılın sonunda projemizi gerçekleştirdik. Bakanlıktan desteğimizi alarak üretime geçtik. Su ürünleri mühendisi olduğum için bir midye üretim tesisi kurdum. Bu sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübem vardı. Bu birikimleri değerlendirmek istedim ve bu tesisi kurdum. Bunu gerçekleştirmek biraz zaman ve emek istedi ama sonuç olarak bu noktaya geldik" diye konuştu.

Üretim yapılan alanın midye üretimine uygun olduğunu söyleyen Hamarat, üretim alanının daha önce İl Tarım Müdürlüğü tarafından 'izleme alanı' ilan edildiğini belirtti. Hamarat, bölgenin 4 yıla yakın bir izleme süreci gerçekleştirilmiş alan olduğunu söyledi. Midye üretiminde koşulların sağlanmasının önemli olduğunu belirten Hamarat, "Midye, uygun ortamı sağladığınızda yani yavruların tutunup büyümesine zemin hazırladığınızda doğada büyüyen bir çift kabuklu türüdür. Ülkemizde oldukça severek tüketiliyor. İzmir'de üretilen işlenmiş midyeler İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar gönderiliyor. Midye değerli bir besin kaynağıdır ve yüksek miktarda protein, magnezyum, selenyum ve çinko içerir. Güvenli üretildiği takdirde kesinlikle kullanımının tavsiye edileceği bir besin maddesidir" dedi.

'SIRADA İSTİRİDYE VE DENİZ TARAĞI VAR'

Proje sayesinde hayallerinin gerçek olduğunu anlatan Hamarat, "Her ne kadar uzak gibi görünse de bu desteklerin istenildiğinde alınabileceğine bizzat şahit oldum. Sektörümde öncelikle iyi bir üretim yapmayı planlıyorum. Daha sonra çift kabuklu konusunda bazı farklı türlerin üretimini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim istiridye, deniz tarağı gibi türlerin yetiştiriciliğini yapmak olacak" ifadelerini kullandı.