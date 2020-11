Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak

Depremin ardından 3 gündür uyumadan yardıma koşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi

Sosyal yardım seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesinde tüm personel gece gündüz demeden sahada 10 binlerce vatandaşın ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Başkan Sandal öncülüğünde acilen kurulan kriz masası aracılığıyla koordinasyonun sağlandığı temel ihtiyaç malzemeleri, gecikmeden ekipler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Enkaz yerlerini ve çadırları tek tek gezen Başkan Sandal; depremzedelere, Her zaman yanınızdayız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Neye ihtiyacınız varsa Bayraklı Belediyesi sizinle” diyerek hem ihtiyaçları karşılıyor hem de moral veriyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, deprem dolayısıyla hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirterek, “Belediyemizin tüm imkanları 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir. Tüm ihtiyaçlarınızı Kriz Merkezimize bildirin. Tüm gücümüzle; memuru, işçisi tüm çalışanlarımızla alanlarda her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Yanınızdayız

Parkları, toplanma alanlarını, çadırları, enkazları, arama kurtarma ekiplerini sürekli ziyaret ederek, ihtiyaçların tespit edilmesi ve koordineli şekilde hızla yanıt verilmesi için var gücüyle çalışan Başkan Sandal, “Depremin hemen ardından tüm ekiplerimizle yurttaşlarımıza destek için alanlara koştuk. Büyükşehir Belediyemizle birlikte İzmir’de koordineli şekilde tüm ihtiyaçlara yanıt veriyoruz. İhtiyaçtan fazla çadır, gerekenden fazla gıda ve temizlik malzemeleriyle tedbirlerimizi alıyoruz ve yurttaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Çadır, gıda, çadır altına serilmek üzere mat, battaniye, ısıtıcı, portatif lavabo, temizlik ve dezenfekte ürünleri ile Korona’dan korunulması için maske gibi malzemeleri ilk dakikadan itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Her çadır bölgesinde görevli arkadaşlarımız ihtiyaçları yerinde tespit edip, Kriz Merkezimize iletiyor ve oradan da tüm ihtiyaçlar hızlı şekilde karşılanıyor. Bu anlamda gece gündüz demeden vatandaşımızın yanında olacağız. Onları bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Bu hepimizin acısı. Dayanışma içinde bu günleri de atlatacağız” dedi.

Allah razı olsun

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleriyle alanda yaptığı ziyaretlerde depremzedelerle tek tek ilgilenen Başkan Sandal, çadırlarda kalan yurttaşlara temizlik malzemeleri ve battaniye dağıtarak talepleri yerinde tespit etti. İlk günden itibaren Bayraklı Belediyesi ekiplerinin yardıma koştuğunu ve vatandaşın yanlarından ayrılmadığını ifade eden depremzedeler, “İyi ki varsınız. Tüm ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanıyor. Böyle günde bizim yaralarımızı sardığınız için Allah sizden razı olsun. Böyle zor günlerde bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Tarih yazıyorsunuz. Tüm taleplerimiz gideriliyor. Destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.