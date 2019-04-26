Hilltown Karşıyaka 18 Ekim'de açılıyor

Rönesans Gayrimenkul tarafından yapımı süren Hilltown Karşıyaka, 18 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. 40'ı kafe ve restoran olmak üzere 200'den fazla markaya ev sahipliği yapacak Hilltown Karşıyaka'da ana tema yeme içme ve eğlence olacak.

Açık ve kapalı alan konseptiyle tüketicilerin yaşamına dokunmaya hazırlanan Hilltown Karşıyaka, zengin peyzaj alanları, nilüfer çiçekleriyle donanmış biyolojik ve su animasyonlu havuzlarıyla İzmir'in hayat bulduğu bir buluşma noktası olacak. Hilltown Karşıyaka'da ziyaretçiler keyifli ve ferah bir ortamda alışveriş yaparken, keyifli bir deneyimin de tadını çıkaracak.

Rönesans İnşaat tarafından 90 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, 68 bin metrekare kiralanabilir alan, 2750 araç kapasiteli otopark ve 7 sinema salonu bulunacak. Hilltown Karşıyaka ayrıca, 250 metrekaresi su temalı oyuncaklar olmak üzere toplam 2 bin metrekare oyun alanıyla, İzmir'in en eğlenceli çocuk parklarından birine ev sahipliği yapacak.