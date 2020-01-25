Hindistan rüzgarını enerjiye çevireceğiz

İzmir'de 2012'den bu yana rüzgar türbinleri için kanat üretimi yapan TPI Composites'in Türkiye ekibi, sektörde edindiği tecrübeyle şirketin Hindistan'daki yeni fabrikasının kurulumunu üstlendi.

Hindistan rüzgarını enerjiye çevireceğiz
25 Ocak 2020 Cumartesi 09:52

Şirketin, 75 bin metrekare açık, 75 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 150 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek fabrikası için Türkiye'den 70'den fazla çalışan Hindistan'a gönderildi. Mart ayı sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın kurulumunu A'dan Z'ye TPI Composites Türkiye ekibi yönetiyor. Fabrikada deneme üretimine ise şubat ayında başlanması öngörülüyor.

Güzel bir gösterge

TPI Composites Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi ve Hindistan'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, kurulacak fabrikanın her sürecinde aktif rol aldıklarını söyledi, şöyle konuştu: "Türkiye'den Hindistan'a yapılan know-how aktarımı, öncelikle sektörde Türkiye ve İzmir'deki insan kaynağının ne kadar başarılı olabileceğinin çok güzel bir göstergesi. Aradan geçen 8 yılda öncelikle bu know-how oğrenildi, sonrasında TPI Türkiye 'benchmark' olacak başarılar elde etti ve son olarak EMEA Bölgesi'nin sorumluluğu ve fabrikanın kurulum bize verildi. Bunun bir Amerikan şirketinde çok sık rastlanabilecek bir durum olmadığını düşünüyorum." Hindistan'daki yönetimin tüm işlerini doğrudan Türkiye'ye raporladığına işaret eden Serdar, Türkiye ekibinin gelecekte de Hindistan projesinin başarısı için her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

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