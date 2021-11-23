Hisarcıklıoğlu’ndan İzmirli iş insanlarına girişimcilik çağrısı: Konfor alanınızın dışına çıkın

İZTO’nun İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Gezici Dijital Karavan” projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Lansman toplantısında İzmir’in girişimciliğin şehri olabileceğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmirli iş insanlarına yönelik “Kendinizi yenilemezseniz olmaz. Dün dünde kaldı. Her gün yeni şeyler yapmak lazım” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO)’nın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilen “Gezici Dijital Karavan” projesinin lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İZTO’da düzenlenen lansmana TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Sanayici İş İnsanları Derneği(ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, Ege Genç İş İnsanları Derneği(EGİAD) Başkanı Avni Yelkenbiçer, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı(EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, İZTO Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis üyeleri katıldı.

“Odağımıza dijitalleşmeyi aldık”

Gezici Dijital Karavan lansman toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dijitalleşme sürecinde uluslararası rekabet içerisinde küçük ölçekli işletmelerle dünyanın öbür ucundaki aynı sektörden bir firma ile karşı karşıya getirebildiğini söyledi. Firmaların ve kurumların dijitalleşmeyi gündemlerinin en başına alması gerektiğini kaydeden Özgener, “Dijitali benimseyen firmalarımız tasarım, üretim, pazarlama, satış, muhasebe yani kısacası her adımda dijital teknolojiler sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf sağladıkları gibi ayrıca sektörlerinde öncü olmayı da başarıyorlar. İşletmelerimizin dijital dönüşümde aldıkları yol, onların değişen piyasa ve rekabet şartlarına daha çevik adaptasyonlarını sağlıyor. Bu anlayışla İzmir Ticaret Odası olarak projelerimizin odağına dijitalleşmeyi aldık” dedi.





İZTO üyelerinin dijital farkındalıkları artırılacak

Gezici Dijital Karavan’ın 2022 başı itibariyle fiziki olarak hayata geçirecek olan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu belirten Özgener, “Yeni nesil girişimcilik ve ar-ge projelerinin odağında çoğunlukla dijital teknolojilerin yer aldığını görüyoruz. Dijitalleşen iş modelleri ile birlikte, iş süreçleri, satın alma alışkanlıkları dönüşüyor, tüketiciler de çağın hızına ayak uyduruyor. Biz de İzmir Ticaret Odası olarak “Gezici Dijital Karavan” projemiz ile üyelerimizin yerel düzeyden çıkıp global firmalar ile aynı seviyeye gelmelerini temel önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Üyelerimizin dijital farkındalıklarının artırılması, dijital dönüşüm yolculuklarının desteklenmesi, dijitalleşen piyasa rekabet şartları karşısında daha dayanıklı ve rekabetçi hale gelebilmelerine katkı sağlanması projemizin temel amaçları arasında yer alıyor. Karavanda Üyelerimizin iş ve üretim süreçlerine adapte edebilecekleri dijital teknoloji, yazılım ve donanımlarla tanışmaları için bir ortam sunuyoruz. Karavan’ın içerisinde dijitalleşmede sıfır noktasında olan firmalardan ileri teknoloji kullanan firmalara kadar her seviyeye uygun, iş süreçlerine adapte edilebilir yazılım, donanım ve teknolojiler yer alıyor. En önemli prensiplerimizden biri üyelerimiz ile etkileşimi kuvvetli Oda olmamız” diye konuştu.



Ülkemize katkı koyacak

Gezici Dijital Karavan ile İZTO üyelerinin iklim değişikliği, yeşil ekonomik dönüşüm ve AB Yeşil Mutabakat ile ilgili bilgilendirme ve dönüşüme hazırlama görevini de üstleneceğini kaydeden Özgener, “Gezici Dijital Karavan Projemizin İzmirli firmaların dijitalleşmesine katkı koyacağına ve dolayısıyla hem kentimizin hem ülkemizin kazanmasına aracı olacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı

Gündemimiz artık girişimcilik

Girişimciliğin TOBB’nin en önemli çalışma konularının başında yer aldığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Artık gündemde girişimcilik var. Türkiye'de 1 buçuk milyon girişimci var. 15 milyon çalışan kardeşimiz var. Her yıl 1 milyon gencimiz de istihdama katılıyor. İşsizliğin çözümü sosyal çalışmayı artırmak ve yeni istihdam yollarını desteklemekten geçiyor. Girişimci sayısını artırmamız lazım. Bu vizyonda 2007'de kadın girişimci kurullarımızı kurduk. Bugün Türkiye'de kadın ve genç girişimcilerin sayısı attıysa oda ve borsaların büyük katkısı var. Ulusal ve uluslararası birçok şirket ile çalışmalar yürütüyoruz. Dijitalleşme dünyanın da bizim de pandemiyle beraber gündemimize girdi. Oda ve borsalarımızın dijitalleşmesi konusunda neler yapabiliriz diye çalışmalara başladık. Tüm belgeleri dijital ortama taşıdık. Farkındalığı artırmak için çok sayıda etkinlik ve pek çok şirketle iş birliği yaptık. Türkiye'de dijital dönüşüm ürün ve hizmeti olan şirketlerle KOBİ'lerimizi bir araya getiriyoruz. İhtiyaç duyacakları dijital dönüşüm, ürün ve hizmetlerini karşılaşmalarını sağlıyoruz” dedi.





Hisarcıklıoğlu’ndan İzmir’e övgü

Girişimciliğin en çok yakıştığı kentlerin başında İzmir geliyor” diyerek sözlerini sürdüren Hisarcıklıoğlu, “İki şey çok önemli; fırsat ve ilham. Bunlar İzmir'de var. Türkiye'nin de öncüsü olmuş bir şehir. Önemli olan ilham, girişimcilerin başarısını artırıyor. İzmir'in farklı olduğunu bilin. Girişimcinin en çok yakıştığı şehir İzmir olabilir. Girişimciler için çok önemli altyapı olmuş. Hem girişimcilere hem girişimci adaylarına müthiş imkânlar sunuyor. İZQ 2022'de tamamen faaliyete geçince rol model projelerden biri olacak. İZQ bir İzmir projesi, tüm kurumların sahiplendiği bir proje. Gezici karavan İzmir iş dünyasının dijitallesmesine katkı sağlayacak ve onlara yol gösterecek. Ben İzmir'den çok istifade ediyorum. Başarılı işler varsa vizyon ve fikirlerden istifade ediyoruz. İZKA'ya da teşekkür ediyorum. Kendinizi yenilemezseniz olmaz. Dün dünde kaldı. Her gün yeni şeyler yapmak lazım. Konfor alanının dışına çıkmamız lazım” diye konuştu.

Özgener'den Hisarcıklıoğlu'na anlamlı hediye



Konuşmaların ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Gezici Dijital Karavan'de 3D yazıcıyla üretilen Mustafa Kemal Atatürk büstünü takdim etti. Lansman toplantısı Gezici Dijital Karavan'ın önünde kurdele kesimiyle sona erdi.



Gezici Dijital Karavan’da neler var?

İki yıl devam edecek Gezici Dijital Karavan projesi kapsamında karavan olarak adlandırılan içerisinde dijital teknoloji ve yazılımlar ile donatılmış bir dorse, İzmir’in farklı bölgelerini ziyaret etmesi, ilgili bölgede bulunan İZTO üyesi firmaların dorseyi ziyaret etmeleri ve bu ziyaretler kapsamında dorsede bulunan dijital teknolojilerle tanışmaları sağlanarak firmalarının çözüm süreçlerinde bu teknolojileri kullanmaya teşvik edilmeleri üzerine kurgulandı. Dorse içerisinde farklı dijitalleşme seviyesine sahip firmalara yönelik kurgulanmış 6 bölüm bulunuyor. Karavan içerisinde dijitalleşme sürecine hiç başlamamış işletmelere en temelde Google görünürlüğü, kurumsal web sitesi ve kurumsal e-posta kullanmanın önemi anlatırken, dijitalleşme sürecine başlamış ancak henüz ilk evrelerde olan işletmelere online stok yönetimi, online envanter takibi, online satış, online ödeme, e-arşiv, QR kod ve barkod uygulamaları, dijital etiketler gibi teknoloji ve yazılımların iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceği aktarılacak. Dijitalleşme süreçlerinde daha ileri evrelerde olan firmalar içinse birebir görüşmeler ile işletmelerine özel IoT, blockchaine, yapay zeka gibi ileri düzey teknolojileri içeren çözümler önerilecek. Gezici Dijital Karavan’ı ziyaret edecek firma temsilcisi İZTO Dijital Uzmanı tarafından karşılanacak ve kendisine uygulanacak 5 dakikalık “Dijital Olgunluk Anketi” sonrasında tespit edilecek ihtiyaç alanları doğrultusunda uygun teknolojiler hakkında bilgilendirilecek.

