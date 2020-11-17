Hizmet için buradayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışma ve hizmetleri partisinin kadın kolları üyelerine anlattı.

Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması gerektiğine dikkat çeken İduğ, “1.5 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz. Bizler vatandaşa hizmet için bu görevlerdeyiz” dedi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki toplantıya katılan CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyeleri; Nurşen Balcı ve Hatice Semerci, “İktidara giden yol yerel yönetimlerimizin başarısından geçiyor. Başkan İduğ’un anlaşıyı ve yapılan örnek çalışmaların parti örgütümüze ve vatandaşlarımıza mutlaka anlatılması gerekiyor” sözleriyle düşüncülerini dile getirdi.

Denk bütçe şart

Tekrarlanan İstanbul seçimleri ve ardından patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yılı geride kalan görev sürelerinin 6 aylık diliminde verimli bir şekilde çalışabildiklerini söyleyen Başkan İduğ, “Üzerinde özellikle durduğumuz konu bütçe. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda finansal okuryazarlık ve tasarruf belediyelerin olmazsa olmazı. Halka hizmet için bütçenizin denk olması gerekiyor. Biz satın aldığımız araçlar ve hizmet binaları ile bunu hedefledik. Öz mallarımızı arttırdık. Yeni hizmeti binası ve satın almadan daha maliyetli olan araç kiralama modelinden vazgeçtik. Kaynağı kendi içinde projeler ürettik. Pandemi nedeniyle gelirlerimizin azaldığı bir dönemde aldığımız bu önlemlerle 2021 yılına borçsuz giriyoruz. Çalışanlarımızın maaşlarını aksatmadan ödeyebiliyoruz ve yatırım yapabiliyoruz. Satın aldığının parasını vadettiği kısa sürede ödeyen, bu nedenle de en iyi pazarlığı yapan itibarlı bir belediyeyiz” dedi.

Eğitim ve istihdam projeleri

Koronavirüs salgını sürecinde yüzyüze eğitime verilen ara dönemde; Dijital Sınıf, yine işsizliğin daha da arttığı bu dönemde Altın Bilezik projeleri ile Türkiye’ye örnek olduklarını söyleyen Başkan İduğ, “Bu iki projeyi Bornova’yı yönetmeye talip olduğumuzda planlamış ve ilk yılımızda hayata geçirmiştik. Öngörümüz Bornovalılara büyük katkı sağladı. Bu sıkıntılı süreçte 60 bin öğrencimiz Dijital Sınıf’dan eğitim desteği aldı. İhtiyaç duyan sektörlere nitelikli ara eleman yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Altın Bilezik projesiyle de özellikle çok sayıda gencimiz iş sahibi oldu” dedi.

Başkan İduğ’a teşekkür

Toplantının sonunda söz alan partililer, CHP’nin genel ve yereldeki tüm kadroları ile iktidara hazır olduğunu ifade ederek, Bornova’da Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP’li Belediyelerin ortaya koyduğu performansın en önemli göstergesi olduğunu söyledi. CHP Genel Merkez MYK Üyesi Hatice Semerci, “İnsana insanca yaşama olanağı sunan bir anlayış görüyoruz. Koronavirüs salgını gibi zor bir süreçte özellikle esnafa ve okullarından uzak kalan öğrencilere verdiğiniz destek takdiri hak ediyor. Kadın kolları olarak her zaman, nerede isterseniz yanındayız” derken, bir diğer MYK Üyesi Nurşen Balcı, duygularını; “Elinize, emeğinize sağlık. Hem partimiz, hem de halkımız adına yapılan tüm işler için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Sahaya elimiz güçlü çıkıyoruz

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, “Bizim görevimiz genel merkezimizin politikalarını ve yerel yönetimlerimizin yaptığı bu güzel çalışmaları halka anlatmak” dedi. CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük ise yaptığı işlerle göğüslerini kabartan, sahaya indiklerinde ellerini güçlendiren bir belediye başkanına sahip olduklarını söyledi.