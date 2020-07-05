Hizmet kadınlar ve gençlerden

Karaburun Belediyesi, uzun yıllardır işlettiği İncirlikoy ve Ardıç’taki plaj tesislerine bu yaz ilçe merkezindeki Bodrum Koyu ve Mordoğan’daki Kocakum Plajı’nı da ekleyerek hizmet vermeye başladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tesislerin çalışanları ile birlikte plajda temizlik yaparken, plajları kullanan vatandaşların çevreyi kirletmemesi, diğer tesislerin de kendi sorumluluk alanlarında gerekli temizlikleri yapmaları uyarısında bulundu.

43 personel

Belediyeye ait plajlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarından ödün verilmeden vatandaşlara kaliteli hizmet sunuluyor. Tamamı kadınlar ve üniversite öğrencilerinden oluşan 43 personelin istihdam edildiği plajlarda, müşterilerin yüzme ve yemek yeme dışında maske takmaları zorunlu olacak. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla seçilen 28 genç ve 15 kadınının ilk kez sigortalı çalışmaya başladıklarını belirterek, “Bu tesislerimiz kaliteli ve en üst seviyede hijyen standartlarında hizmet vermenin yanında, hem sosyal belediyeciliğin bir örneği hem de sosyal sorumluluk projeleri olarak işlev yükleniyor.” dedi.

Tek kullanımlık örtü

Mutfaklarda görev yapacak kadınları ilçe sakinleri arasından, yeteneklerine ve ihtiyaç durumlarına göre belirlediklerini kaydeden Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yaz dönemi boyunca ek gelir elde etme fırsatı da sunduklarını söyledi. Eylül ayı ortasına kadar hizmet vermesi planlanan tesislerdeki hijyen standartlarına göre en az iki metre aralık bırakılan tüm şezlonglarda tek kullanımlık örtü bulunacak ve girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek. Çalışanların tümü maske ile görev yapacak. Şezlong ve şemsiye ücreti dışında vatandaştan herhangi bir giriş ücreti talep edilmezken, yiyecek ve içeceklerin üretiminde sunumunda da aynı hijyen standartlarına dikkat edilecek.