Hobi bahçeleri yıkılacak olanlara mahkemeden iyi haber!

İzmir Menderes'te yıkılacak olan hobi bahçeleri ile ilgili mahkeme yıkımı durdurma kararı aldı

İzmir Menderes'te bir süredir hobi bahçelerine yapılan evlerin yıkımı ile ilgili tartışmalar vardı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kendilerine valilik tarafından tebliğ geldiğini, eğer yıkımı yapmazlarsa Valilik tarafından soruşturma açılacağını söylemişti.

Dün de ilçedeki iki hobi bahçesinde yıkımın yapılacağını öğrenen vatandaşlar yerleşimin girişini araçlarıyla kapattı. Pandemi ve deprem nedeniyle hobi bahçelerine yaptıkları evler sayesinde şehirden uzaklaştıklarını söyleyen vatandaşlar yıkıma karşı çıktı.

Yıkımı yapılacak yerleşim yerine girişi araçları ile engelleyen gruba iyi haber ise mahkemeden geldi. İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi.