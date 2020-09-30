Hobi bahçesi diye havuzlu villa yapıldı

Güzelbahçe'de hobi bahçesi adı altında ruhsatsız kaçak havuzlu villa yapıldı. Başkan İnce,” Kaçak yapılara hiç bir şekilde izin vermeyeceğiz” dedi

Kaçak Hobi Bahçesine Güzelbahçe Belediyesi’nden geçit yok. Güzelbahçe'de hobi bahçesi adı altında ruhsatsız kaçak havuzlu villa yapıldı. Başkan İnce,” Kaçak yapılara hiç bir şekilde izin vermeyeceğiz” dedi. Güzelbahçe’de yapılan ‘Kaçak Hobi Bahçeleri’ne Belediyeden yıkım ile ilgili tebligat gönderildi. Kaldırılmadıkları takdirde yıkılacağı söylendi.

Kaçağa izin yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘Hobi Bahçeleri’ adı altında tarım alanında yapılan villa tarzındaki havuzlu bahçelerin yer aldığı konutlar için Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için süre verdik. Bu süre içinde mağduriyet yaşanmaması için tahliye işlemlerini gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Verdiğimiz süre sonunda yıkım işlemleri başlayacak, ilçemizde kaçak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Tarım alanlarımda tarım amaçlı hobi bahçelerine evet, hobi bahçesi görünümlü havuzlu villalara hayır’’ diye konuştu.