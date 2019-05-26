Honaz'a hemşehri desteği

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Örgütü, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Denizli Honaz'a desteğe gitti.

Kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilen Denizli'nin Honaz ilçesi 2 Haziran seçimine hazırlanırken Türkiye'nin değişik yerlerinden, 31 Mart seçimlerinden birinci çıkan CHP Adayı Yüksel Kepenek'e destek geliyor. Denizlili olan İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da; CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Parti Yöneticileri ve Denizlili olan Balçova Eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile birlikte, seçim çalışmalarına katılmak ve CHP Adayı Yüksel Kepenek'e destek olmak amacıyla Honaz'a gitti.

İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı'na geçen İzmir heyeti buradan İl Başkanı Mahir Akbaba ile birlikte Honaz'a geçti. Honaz Belediye Başkanı Adayı Yüksel Kepenek ve partililer tarafından seçim koordinasyon merkezinde karşılanarak seçim çalışmaları hakkında bilgi alan İzmir Heyeti, daha sonra CHP MYK Üyesi ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte Honaz esnafını ziyaret etti.

Sandık iradesine darbe vuruldu

31 Mart Seçimlerde sandık iradesine darbe vurulan yerlerden birinin de Honaz olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Honaz'a gelerek hem Yüksel Başkanımıza moral desteği verdik hem de vatandaşlarımıza yaşanan adaletsizlikleri bir kez daha anlattık. Honaz esnafı da bizi sıcak bir şekilde karşılayarak yaşananların farkında olduklarını ve iradelerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Biz, Honaz'da da her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Honaz'da oyların 4 sefer sayıldığını hatırlatan CHP Adayı Yüksel Kepenek ise "Her sayımda biz sandıktan birinci olarak çıktık. Ancak buna rağmen seçimler yenileniyor. İlk seçimde bize oy vermeyen Honazlı Hemşerilerimiz bile bu duruma isyan ediyor. Bu bizim çalışma azmimizi daha çok artırıyor. Biz Honaz Halkı'na yakışan hizmetler yapmak için bu göreve talip olduk. Halkımız ve bize destek olmaya gelen dostlarımız yanımızda olduğu sürece kimse bize engel olamaz" şeklinde konuştu.

Kısıtlı seçmen yolu

Nüfusu 30 binin üzerinde olan Honaz'da kayıtlı 22 bin 602 olan seçmenden 20 bin 93'ü, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmıştı. İlk sayımın ardından CHP'nin adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy aldı. Kepenek'in aldığı oy oranı yüzde 49.38, Devecioğlu'nun ise oranı 49.34 olarak kayıtlara geçti. Oy farkının 8 olması üzerine AK Parti itirazda bulunarak oyların tekrar sayılmasını istedi. Yeniden sayım sonucunda da aradaki oy farkı Yüksel Kepenek'in lehine 1'e düştü. İlçedeki sonuçlara ilişkin son kararı veren YSK, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin tekrarlanmasına karar verdi.