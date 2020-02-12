HORECA turizmin yıldızlarını ağırlayacak

GL Platform tarafından Fuar İzmir'de ikinci kez düzenlenecek olan HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, turizm sektörünün önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Turizm sektörünün duayen isimlerinden Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Türk turizminin en önemli pazarı olan Almanya'nın fuara çıkarma yapacağını belirtti. Baraner, Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Günter Ihlau başta olmak üzere TUI Travel Star seyahat acentelerinin basın sözcüleri, Avrupa gastronomi sektörünün önemli aktörlerinden La Maison de Pain temsilcileri, gastroetkinlik uzmanları, Avrupa PR acenteleri, İtalyan, Alman şef aşçılar, Alman süpermarket zincirinin EDEKA'nın reklam yüzü olan sanatçılar ve yabancı medya mensuplarının 19-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek HORECA Fuarı'na katılacağını belirtti. Yabancı heyete, İzmir turizm potansiyelini de göstereceklerini söyleyen Baraner, "HORECA Fuarı, Türkiye'de başlayan gastronomi turizmi seferberliğinin odak noktası olacaktır. İzmir için elimizden geleni yapacağız" dedi.