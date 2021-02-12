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Hortum, hayvan çiftliğini de vurdu

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, dün akşam denizden gelen hortum bir büyükbaş hayvan çiftliğinde de büyük zarara neden oldu

Hortum, hayvan çiftliğini de vurdu
12 Şubat 2021 Cuma 15:38

3 bin metrekarelik çiftlikteki 250 hayvanın bulunduğu kapalı alanın hortumla çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Yıkılan duvarın enkazı altında kalan 200 danadan 5'i telef oldu. Çiftliğin sahibi Şaban Özen, daha önce böyle bir afeti hiç yaşamadığını söyleyerek yaşananları şöyle anlattı:

"Çobanım, dün saat 21.40'ta beni arayıp, 'Ge, bütün çiftlik çöktü' dedi. Çiftliğe gittiğimde, bir uğultu duydum. Bütün hayvanlar enkaz altındaydı. İzmir Valiliği ve Belediye ekipleri geldi. Vinçlerle enkazı kaldırdık ve hayvanları kurtardık. 5 zayiat verdik. Yoksa hepsi giderdi. Hayvanlar çöken çatının altındaydı. Felaketi yaşadık. Başka bir çiftliğim daha var. Buradan oraya kesim için hayvan gönderiyorum. Buradakiler daha kesime yaklaşmamıştı. 70 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle afet görmedim. Allah daha büyüğünden korusun. Çiftlikte hiçbir şey kalmadı, hurda oldu" dedi.


'UCUZ ATLATTIK'


Hortumdan etkilenen yerlerde incelemeler yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da ilçe genelinde 100'den fazla evde maddi hasar bulunduğunu, yaklaşık 20 otomobilin hasar gördüğünü söyledi. Oran, "Yeryüzündeki cennet Çeşme, dün 21.00 civarında kısmi cehennemi yaşadı. Yağmur yağıyordu. Büyük bir uğultuyla beraber hortum geldi.  Ortalığı tarumar etti. Hayvan çiftliği de zarar gördü.

Çok büyük maddi hasar var. 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Onlarca araç, hallaç pamuğu gibi atıldı. 3 büyük tekne battı. Çok büyük maddi hasar var ama can kaybı yok. Ucuz atlattık. Yangın, deprem ve tsunamiden sonra hortumu da atlattık. 100'ün üzerinde evde hasar var. 20 kadar araç ve batan 3 teknede hasar var. İnşaat şantiyesinde vinç devrildi. Hasar gören çiftlikten 200 büyükbaş hayvan çıkardık. Umarım son olur ve Çeşme yine Türkiye'nin ve dünyanın turizmde parlayan yıldızı olmaya devam eder" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #çeşme hortum #hayvan çiftliği hortum
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