HUDER İzmir Şube Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan: Doğru şeyler yapmaya gayret ediyoruz

HUDER İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları" konulu yılın ilk seminerinde konuşan HUDER İzmir Şube Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, “Doğru şeyler yapmaya, doğru şeylerle başlamaya gayret ediyoruz” dedi

Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. HUDER İzmir Şube Merkezi’nde düzenlenen yılın ilk seminerinde Av. Fatih Karamercan’ın sunumuyla “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları" konusu ele alındı. Seminere HUDER İzmir Şube Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, Av. Fatih Karamercan, HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Komisyonu Başkanı ve Vekili ile dernek üyesi avukatlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan HUDER İzmir Şube Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, “Bir HUDER İzmir Şubesi seminerinde daha bir aradayız. Bu seminer ile güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bu vesileyle daha öncede müteaddit defa seminerleriyle HUDER İzmir Şubemize katkı veren Sayın Karamercan’a teşekkür ediyorum. ‘Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar’ Bizim her zaman kendimize düstur edindiğimiz cümlelerdendir. Doğru şeyler yapmaya, doğru şeylerle başlamaya gayret ediyoruz. Bugün de doğru bir adım attığımızı biliyoruz ve düşünüyoruz. Yeni sezon başlangıç itibariyle hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Güncel Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davaları" konulu semineri veren Av. Fatih Karamercan ise boşanma davalarıyla ilgili olarak avukatların yaşayabilecekleri sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulundu. Türk Boşanma Hukuku sistemi açısından “kusur ilkesinin” kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Karamercan, ayrıca önemli görülen ve 2017 yılından sonra verilmiş güncel içtihatları konularına göre katılımcılar ile paylaştı.

Seminerin ardından HUDER İzmir Şube Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, hukuk seminerlerinin devam edeceğini meslektaşlarına bildirdi. Ve kıymetli paylaşımlarından ötürü Karamercan’a teşekkürlerini iletirken HUDER İzmir Şubesi tarafından yayınlanan Avukat Dergisini hediye etti.